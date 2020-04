SPÖ-Novak zur Bundesgärten-Öffnung: Druck seitens von Bürgermeister Ludwig hat sich ausgezahlt!

Öffnung am 14. April kommt viel zu spät - jetzt zu Ostern käme es darauf an!

Wien (OTS/SPW) - „Die heute verkündete Öffnung der Bundesgärten mit 14. April 2020 ist eine gute Nachricht für die Wienerinnen und Wiener. Bürgermeister Michael Ludwig fordert einen solchen Schritt bereits seit Tagen vehement ein! Warum nun so spät? Gerade jetzt – zu Ostern und bei strahlendem Wetter – bräuchte es umgehend die offenen Bundesgärten und nicht erst in mehr als einer Woche!“, betonte die Wiener SPÖ-Landesparteisekretärin, LAbg. Barbara Novak, am Montag. Im Bundesrat hat es erst am Samstag einen positiven Beschluss dazu gegeben, die dringend notwendigen Grünflächen endlich zugänglich zu machen.****

Die Bundesgärten, so erläuterte Novak, bieten 230 Hektar Grünfläche für Wien: „Umso dringlicher wäre es, den Zugang umgehend zu ermöglichen. Denn irgendwann muss jeder kurz raus, und anders als am Land haben die meisten Wienerinnen und Wiener kein Haus mit Garten.“ Auch habe erst am Wochenende eine Umfrage gezeigt, dass sich eine klare Mehrheit der Bevölkerung eine Öffnung wünscht.

„Die Öffnung, gegen die sich vor allem die ÖVP gesträubt hat, kommt nun also. Es ist offensichtlich, dass ohne Druck nichts bewegt hätte. Der Einsatz von Bürgermeister Ludwig hat sich ausgezahlt! “, unterstrich Novak abschließend. (Schluss) tr

