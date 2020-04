Gegen die Einsamkeit in der Isolation: Wertvolle Smartphone-Tipps für Senioren

Linz (OTS) - emporia Telecom aus Linz, Hersteller von einfach zu bedienenden Smartphones, Apps und Handys, gibt jetzt online gute Tipps für den Umgang mit dem Smartphone. Älteren Menschen soll damit die Zeit zuhause kurzweiliger und geselliger gemacht werden.

Die Tipps reichen von der Bild-Telefonie mit Whats-App über die Videobotschaft an die Enkelkinder und das gelungene Selfie bis hin zur Frage, ob und wie man das Smartphone in Zeiten der Corona-Krise reinigen soll.

Jede Woche gibt es zwei bis drei Tipps speziell für die älteren Menschen. Die Tipps sind unabhängig davon, welche Smartphone-Marke jemand benützt. Voraussetzung ist aber, dass die Seniorinnen und Senioren bereits Grundkenntnisse im Umgang mit dem Smartphone besitzen. Die Tipp-Reihe kann auch keine grundlegende Einschulung am Smartphone ersetzen.

Eveline Pupeter, Eigentümerin von emporia: „In Zeiten der sozialen Isolation, wo wir uns nicht sehen und umarmen dürfen, ist für viele ältere Menschen das Smartphone die einzige Möglichkeit, sich mit ihren Liebsten auszutauschen. Wenn dank unserer Tipps Oma und Opa ihren Enkelkindern per Videobotschaft ,ich habe dich lieb` sagen können, dann ist das ein wunderbares Zeichen und wir tragen vielleicht ein bisschen zur Überbrückung der momentan lebenswichtigen Distanz bei.“

Da emporia in 31 Ländern in Europa vertreten ist, werden die Tipps auch in viele andere Sprachen (z.B. Englisch, Französisch, Niederländisch…) übersetzt und publiziert.

Info: Die Tipps werden regelmäßig auf www.facebook.com/emporia.telecom veröffentlicht und sind gesammelt unter www.emporia.at/service/gute-tipps/ zu finden.

