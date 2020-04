Koste es was es wolle, außer für Studierende

Für das Sommersemester 2020 wird es keine Präsenzlehre an Hochschulen geben

Wien (OTS) - Bei der heutigen Pressekonferenz der Bundesregierung wurde das bestätigt, was die Österreichische Hochschüler_innenschaft (ÖH) seit Wochen befürchtet: Im Sommersemester 2020 wird es keine Präsenzlehre an den Hochschulen geben.

Seit Wochen fordere die ÖH die Umsetzung ihres Maßnahmenpakets um Studierende zu entlasten. Die ÖH ist sichtlich verärgert, dass man im Wissenschaftsministerium nicht zuhören will. “Ein ‘neutrales’ Semester muss sofort umgesetzt werden um einem Verlust von Toleranzsemestern und Behilfen vorzubeugen. Außerdem müssen die Studiengebühren sofort rückerstattet und für nächstes Semester erlassen werden. Wofür sollen die Studierenden denn zahlen? Dafür, dass nichts funktioniert und es keine eindeutigen Regelungen gibt?”, kritisiert Adrijana Novakovic vom ÖH Vorsitzteam.

Ein ‘neutrales’ Semester, welches auch Lösungen für einen erschwerten Studienfortschritt bietet, sei unabdingbar. “Zuzuwarten und nichts zu tun ist definitiv der falsche Ansatz und an Absurdität nicht zu übertreffen. Herr Bundesminister Faßmann wachen Sie endlich auf und handeln Sie!”, sagt Dora Jandl vom ÖH Vorsitzteam.

Der Druck auf die Studierenden steigt durch die endgültige Schließung der Hochschulen dieses Semester noch weiter an und sorgt für Angst und Unsicherheit. Es können nicht wie geplant alle Kurse und Prüfungen absolviert werden. Das führt in weiterer Folge z.B. zu Problemen beim Studienabschluss oder einem weiterführendem Studium. “Studierenden dürfen aus all diesen Problemen, welche mit der fehlenden Präsenzlehre und fehlenden Prüfungsmöglichkeiten dieses Semester einhergehen, keine Nachteile entstehen.”, betont Desmond Grossmann vom ÖH Vorsitzteam.

“Nach wie vor lässt Minister Faßmann die Studierenden im Regen stehen. Notwendige Maßnahmen liegen seit Wochen auf dem Tisch. Machen Sie endlich ihren Job Herr Minister und sorgen Sie für Lösungen und Sicherheit im Hochschulbereich. “, so das Vorsitzteam der ÖH unisono.

