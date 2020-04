Die Raiffeisen Landesbank Kärnten ist Arbeitgeber Nr.1 unter Österreichs Banken.

Das Wirtschaftsmagazin trend hat die besten Arbeitgeber Österreichs 2020 prämiert.

Klagenfurt (OTS) - Die Raiffeisen Landesbank Kärnten wurde als beliebtester Arbeitergeber Österreichs in der Bankenbranche ausgezeichnet. Quer über alle Branchen ist die Raiffeisen Landesbank Kärnten österreichweit Top 39 Arbeitgeber und auf Platz Nr.3 bei Kärntens Unternehmen.

In der Raiffeisen Landesbank Kärnten wird laut Umfrage auf das wirtschaftliche Ergebnis, aber auch auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie geachtet. „Der österreichweite Spitzenplatz beim Ranking ist vor allem eine Auszeichnung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ihnen gebührt unser Dank,“ freut sich Peter Gauper, Vorstandssprecher der Raiffeisen Landesbank Kärnten über die Prämierung.

Den größten Einfluss auf das Gesamtergebnis hatte die Weiterempfehlungs-Bereitschaft für den eigenen Arbeitgeber. Ein wichtiger Grund für das Ergebnis ist die gute Arbeitsatmosphäre ebenso wie flexible Arbeitszeitgestaltung und ein breites Angebot für Aus- und Weiterbildung. So wird regelmäßig ein „Digitales Frühstück“ abgehalten, um die Kompetenz der Mitarbeiter bei neuen Technologien zu fördern. Besonders spezielle Unterstützungen rund um die Familie werden geboten. Unter anderem finden an Fenstertagen, wenn die Schulen geschlossen sind, die Kinder

der Mitarbeiter ab drei Jahren eine Betreuung in der Bank: mit Ausflügen, sportlichen Aktivitäten oder Gruppenspielen. Im Schnitt nehmen zehn Prozent aller Mitarbeiterkinder daran teil.

Seit 2016 trägt die Raiffeisen Landesbank Kärnten das Gütesiegel „Betriebliche Gesundheitsförderung" (BGF) und seit 2014 das Gütesiegel "berufundfamilie."

Der Trend hat gemeinsam mit dem unabhängigen Marktforschungsinstitut

Statista eine anonyme Onlinebefragung von Arbeitnehmern und Lesern sowie die Bewertungen durch Mitarbeiter der Karriereplattformen Xing und Kununu in

einem umfassenden Ranking zusammengeführt. Die Daten wurden über mehrere Monate hinweg erhoben, es flossen 200.000 Bewertungen für die Rangliste ein.

Die Raiffeisen Landesbank Kärnten gehört mit der Prämierung nun auch offiziell zu den gefragtesten Arbeitgebern Österreichs.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Maria Wohlgemuth

Leitung RLB Marketing & Kommunikation

Raiffeisen Landesbank Kärnten

Raiffeisenplatz 1 | 9020 Klagenfurt

T 0463 99 300-12812

maria.wohlgemuth @ rbgk.raiffeisen.at

rlb-bank.at