Lotto: Sechser-Doppeljackpot und Jackpot beim Fünfer mit ZZ

Fünf knackten Joker-Doppeljackpot und gewinnen je 102.000 Euro

Wien (OTS) - Zum zweiten Mal hintereinander gab es am Sonntag keinen Sechser bei Lotto „6 aus 45“, und damit geht es um den bereits sechsten Doppeljackpot in diesem Jahr. Für den Sechser warten am kommenden Mittwoch rund 2 Millionen Euro.

Dieser Doppeljackpot tritt in Kombination mit einem Jackpot beim Fünfer mit Zusatzzahl auf, denn auch hier blieb am Sonntag ein Gewinn aus. Im Gewinntopf beim Fünfer mit Zusatzzahl werden am Mittwoch rund 190.000 Euro liegen.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus hatten, wie auch schon bei den sechs Ziehungen zuvor, wiederum die Gewinner eines Fünfers Grund zum Jubeln. Denn es gab keinen Sechser, und so wurde die Gewinnsumme auf die Fünfer aufgeteilt. Hier dürfen sich nun 44 Spielteilnehmer über jeweils rund 6.600 Euro freuen. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde werden etwa 200.000 Euro erwartet.

Joker

Erstmals in diesem Jahr gab es beim Joker einen Doppeljackpot. Mehr als eine halbe Million Euro lag im Topf, und gleich fünf Spielteilnehmer nutzten die Gunst der Stunde: Drei Steirer und zwei Niederösterreicher hatten die richtige Joker Zahl auf ihren Quittungen und auch das „Ja“ angekreuzt. Jeder der fünf erhält nun rund 102.000 Euro.

TopTipp

Zum zweiten Mal in diesem Jahr gab es einen Top-Gewinn bei TopTipp:

Ein Niederösterreicher ließ sich vom Computer einen 5er-Tipp ausdrucken, und tatsächlich waren alle fünf getippten Zahlen unter den sechs gezogenen Lotto Zahlen. Somit darf sich der Niederösterreicher nun über den Höchstgewinn von 75.000 Euro freuen.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 5. April 2020

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.324.207,67 – 2,0 Mio. warten JP Fünfer+ZZ, im Topf bleiben EUR 106.565,97 66 Fünfer zu je EUR 1.761,40 211 Vierer+ZZ zu je EUR 165,20 4.070 Vierer zu je EUR 47,60 5.592 Dreier+ZZ zu je EUR 15,50 66.915 Dreier zu je EUR 5,20 224.535 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 12 23 28 33 40 41 Zusatzzahl 11

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 5. April 2020

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 44 Fünfer zu je EUR 6.552,50 2.061 Vierer zu je EUR 23,70 36.121 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 13 15 16 21 30 32

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 5. April 2020

5 Joker EUR 101.995,60 15 mal EUR 8.800,00 95 mal EUR 880,00 860 mal EUR 88,00 9.665 mal EUR 8,00 92.484 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 1 7 1 4 1 7

