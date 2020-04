Spezielle Angebote während der Corona-Krise: Online-Schulung und psychotherapeutische Sprechstunde

Wien (OTS) - Unter dem Titel „Gemeinsam – Technologie verbindet“ lädt die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze (ÖGGK) ab 8. April 2020 zur Online-Schulung für den Umgang mit digitalen Medien ein.

Aufgrund der derzeitigen Ausnahmesituation bietet die ÖGGK außerdem anonym und kostenlos die Möglichkeit einer psychotherapeutischen Sprechstunde an.

Beide Angebote sind im Sinne der Gemeinnützigkeit des Vereins kostenlos.

Gemeinsam – Technologie verbindet

Gerade jetzt, in Anbetracht der Corona-Krise und den damit verbundenen Ausgangsbeschränkungen, nimmt die Bedeutung von Online-Kanälen noch weiter zu, sind sie doch eine ideale Möglichkeit, um mit Familie und Freunden in Kontakt zu bleiben, einer Vereinsamung entgegenzuwirken und seinen Alltag zu organisieren.

Doch wie gelingt es am besten, soziale Kontakte über Bild und Ton herzustellen? Welche Tools eignen sich? Was gilt es zu beachten?

Die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze bietet als gemeinnütziger Verein eine Online-Schulung an, um allen, die hier noch Lernbedarf sehen, auf die Sprünge zu helfen und entsprechende Medienkompetenz zu vermitteln.

Die Teilnahme ist im Sinne der Gemeinnützigkeit für alle kostenlos und funktioniert über das Videokonferenz-System Zoom ganz unkompliziert. Den Kurs leitet Hanno Wolfram, Buchautor, Referent, Coach und selbstständiger Berater.

Termine und Themen:

- 8. April 2020, 18.30 Uhr – Skype, das ideale Tool für Videotelefonie

- 15. April 2020, 18.30 Uhr – Internet im Jahr 2020, was ist es und was bedeutet es?

- 22. April 2020, 18.30 Uhr – Online einkaufen, Lebensmittel, Bücher oder auch Filme

- 29. April 2020, 18.30 Uhr – YouTube, Funktionsweise und Inhalte des Videokanals

- 6. Mai 2020, 18.30 Uhr – Video on Demand, verpasste Sendungen online sehen

Alle, die mitmachen wollen, senden bitte einfach ein Mail an gesellschaft @ oeggk.at und geben darin ihre Telefonnummer und die Termine an, an denen sie teilnehmen möchten.

Nach der Anmeldung erhalten sie ein Mail mit einem Link inkl. Anleitung zur Einwahl in Zoom sowie Unterlagen als PDF.

Psychotherapeutische Telefon-Sprechstunde

Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Maßnahmen fordern aber auch die Psyche und lösen bei vielen Menschen Ängste aus. Daher lädt die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze als weiteres spezielles Angebot zur jetzigen Zeit dazu ein, anonym und kostenlos im Rahmen einer Sprechstunde begleitende und beratende Gespräche mit der Psychotherapeutin Lara-Andrea Vranek zu führen: und zwar jeweils am Freitag, 14.00–16.00 Uhr, über Telefon oder Skype.

Interessierte werden gebeten, unter der Telefonnummer 0650 40 64 64 9 einen Termin zu reservieren.

Informationen zu allen Angeboten finden Sie auf www.oeggk.at

