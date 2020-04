Online Lernhilfe in Wien wird ausgebaut: Anmeldestart für 500 Gratis-Kurse

Die VHS Lernhilfe für SchülerInnen zwischen 10 und 14 Jahren wird um 5.000 Plätze aufgestockt. Heute, Montag, startet die Anmeldung.

Wien (OTS) - Viele Familien stehen aktuell vor der großen Herausforderung, das Lernpensum für die Schule zur Gänze daheim erledigen zu müssen und nicht für alle ist es möglich, ihren Kindern dabei unter die Arme zu greifen. Damit auch jene SchülerInnen zwischen 10 und 14 Jahren, die bislang für keinen Lernhilfekurs angemeldet waren, Unterstützung bekommen, weiten die Wiener Volkshochschulen im Rahmen der Förderung 2.0 der Stadt Wien das Online-Angebot der gratis Lernhilfe um 500 Kurse aus.

„Gerade in der aktuellen Situation ist es besonders wichtig, dass alle SchülerInnen beim Lernen zu Hause gut mitkommen und nicht zurückbleiben. Die Stadt Wien baut daher die Unterstützung der Gratis Lernhilfe und bietet für bis zu 5.000 SchülerInnen ein zusätzliches Online-Angebot“, betont Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky.

Heute Anmeldestart – Kursstart am 15. April

Heute, Montag, startet die Anmeldung für 500 kostenlose Lernhilfekurse in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch für SchülerInnen zwischen 10 und 14 Jahren, die eine NMS oder AHS-Unterstufe besuchen. „Insgesamt bekommen so bis zu 5.000 SchülerInnen ein Förderangebot, das sie auch von daheim aus besuchen können. Das zeigt, dass in Wien auch in Zeiten von Corona alle die gleichen Bildungschancen erhalten“, meint Herbert Schweiger, Geschäftsführer der Wiener Volkshochschulen.

Die Kurse starten ab 15. April und finden einmal wöchentlich zu fixen Uhrzeiten statt. Die angemeldeten Kinder erhalten mit der Anmeldebestätigung auch die Zugangsdaten zum Kurs und schon kann es losgehen. In einstündigen Einheiten wird per Videokonferenz Schulstoff gemeinsam durchgenommen und bei Hausaufgaben geholfen. Aber auch organisatorische Fragen, etwa, wie man das Lernen daheim am besten umsetzen kann, finden in den Online-Lernhilfekursen der VHS Gehör. Um eine gute Unterstützung für alle KursteilnehmerInnen zu gewährleisten, sind auch in keinem der Online-Kurse mehr als 10 SchülerInnen. Sollte sich für einen Kurs nur ein Kind angemeldet haben, so findet er in jedem Fall auch statt. Wer in mehreren Fächern Förderung braucht, kann auch mehrere Online-Lernhilfekurse besuchen.

VHS: Kostenlose Webinare und Ausweitung der Online-Kursangebote

„Auch, wenn Abstand halten das Gebot der Stunde ist, heißt das nicht, dass wir unser Ziel, Bildung für alle bereitzustellen, aus den Augen verlieren. Wir arbeiten derzeit mit Hochdruck daran, Online-Angebote bereitzustellen, die den WienerInnen ein Bildungserlebnis daheim ermöglichen“, so Schweiger. Um keine Langeweile zuhause aufkommen zu lassen, veröffentlicht die VHS seit 24. März unter dem Hashtag #VHStippBleibDaheim regelmäßig neue Kurzvideos, die engagierte KursleiterInnen selbst erstellt haben und die auf www.vhs.at/bleibdaheim und den Sozialen Medien kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Die Bandbreite reicht vom Klopapier-Workout über Gitarrenübungen bis hin zu Brot backen für kulinarische Highlights in den eigenen vier Wänden.

Im Laufe des Aprils wird auch das Angebot an Webinaren laufend ausgebaut. Spannende Vorträge aus den Bereichen Philosophie, Gesundheit, Naturwissenschaft, Nachhaltigkeit u.v.m. können dann auch von zuhause aus besucht werden. Und als besonderes Highlight werden alle Webinare der Wiener Volkshochschulen, die während der Corona-Krise stattfinden, kostenlos sein!

Auch für den Fall, dass die derzeitige Situation länger andauert, ist die VHS vorbereitet: Ziel ist, so viele laufende Kurse wie möglich nach Ostern online weiterzuführen und die neu startenden Kursangebote gleich in den Online-Modus zu überführen. Um eine gleichbleibende Qualität der Angebote sicherstellen zu können und den KursleiterInnen methodisch-didaktisch viele Möglichkeiten zu geben, werden alle Online-Angebote auf einer neuen VHS-Lernplattform stattfinden.

Weitere Infos zu den Gratis Lernhilfekursen und Anmeldung unter www.vhs.at/gratislernhilfe. Kurs-Neuigkeiten im Zuge der Corona-Krise gibt es unter www.vhs.at.

