RMA-Vorstand vorzeitig für weitere vier Jahre verlängert

Wien (OTS) - Bereits ein Jahr vor Vertragsende werden die Verträge der beiden RMA-Vorstände Georg Doppelhofer und Gerhard Fontan für weitere vier Jahre bis 2025 verlängert. Der Aufsichtsrat bestätigte die Unternehmensführung und setzt damit auf Kontinuität an der Spitze der Regionalmedien Austria (RMA).



„Georg Doppelhofer und Gerhard Fontan genießen unser vollstes Vertrauen. Sie haben die Regionalmedien Austria in den letzten Jahren konsequent auf Erfolgskurs gehalten und mit der Umsetzung zahlreicher strategischer Projekte auch unter Beweis gestellt, dass sie ein klares Bild für die weitere Entwicklung des Unternehmens haben”, kommentierten die RMA-Aufsichtsräte Markus Mair und Hermann Petz die Entscheidung. „Gerade in dieser herausfordernden Zeit wollen wir mit der vorzeitigen Verlängerung der Vorstandsverträge ein klares Signal an den Markt, aber vor allem an die 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter senden. Die Regionalmedien Austria nehmen eine führende Position am heimischen Medienmarkt ein, was die Reichweiten von 46,8 % in Print* und 33,6 % in Online** zeigen.”

„Wir freuen uns sehr über das Vertrauen der Aufsichtsräte in unsere Arbeit. Wir werden das Unternehmen gemeinsam mit unseren Mitarbeitern dynamisch weiterentwickeln und den erfolgreichen Weg konsequent fortsetzen“, freut sich Gerhard Fontan auf die kommenden Jahre im Vorstand der RMA. „Wir wollen künftig unsere regionale und lokale Kompetenz noch besser nutzen und verstärkt in die Rolle des Gestalters schlüpfen. Wir berichten nicht nur über die Geschehnisse in Österreich, wir wollen die Menschen in allen Regionen des Landes zusammenbringen“, erklärt Georg Doppelhofer die Vorhaben.

Die Regionalmedien Austria AG ist ein 50/50 Joint-Venture der Moser Holding AG und der Styria Media Group AG. Gerhard Fontan ist seit März 2017 Vorstand der Regionalmedien Austria AG, Georg Doppelhofer seit Oktober 2014.



*Quelle: MA 2019 (Erhebungszeitraum 01-12/2019), Netto-Reichweite: Leser pro Ausgabe in Österreich 14plus, max. Schwankungsbreite ±0,8%. RMA gesamt (wöchentlich, kostenlos): bz-Wiener Bezirkszeitung; Bezirksblätter BGLD, NÖ, SBG, TIR; meine Woche KTN, STMK; Kooperationspartner: BezirksRundschau OÖ; Regionalzeitungen VBG; **Quelle: ÖWA Plus 4. Q. 2019, Unique User in Projektion und Reichweite in % für meinbezirk.at für einen ø Monat (Internetnutzer 14plus in Ö). Die angeführten Reichweitenwerte unterliegen einer statistischen Schwankungsbreite.

