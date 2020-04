„Bleib gsund“ – Handbestickte Textilmasken von Steiner1888

Stylisch und atmungsaktiv: Ab sofort ist der handgenähte Mund- und Nasenschutz vom steirischen Lodenhersteller unter www.steiner1888.com erhältlich

Wien (OTS) -

Ab morgen, Montag, gilt die Mund- und Nasenschutzpflicht beim Einkaufen in ganz Österreich. Wer dabei auf Nachhaltigkeit und Style setzen möchte, wird ab sofort bei Steiner1888 fündig: Die individuellen Masken werden in der hauseigenen Schneiderei im steirischen Mandling genäht und können auf Wunsch individuell bestickt werden. Unter www.steiner1888.com gibt es die Modelle in fünf verschiedenen Farben zu bestellen.

„Griaß di“ und „Bleib gsund“: Mit diesen Worten zaubert der bunte Mundschutz auch unter Maske ein Lächeln ins Gesicht. Der Mund- und Nasenschutz ist aber nicht nur stylisch, sondern auch angenehm zu tragen. Im Gegensatz zu seinen Einweg-Verwandten ist er wiederverwend- und bei 60 Grad waschbar. Außen sind die Masken aus Loden, gefertigt aus 100% Merinowolle, und innen aus 100% Baumwolle gemacht. Durch diese Stoffkombination bleibt der Mund- und Nasenschutz atmungsaktiv und bietet maximalen Tragekomfort.

Die Masken sind in fünf verschiedenen Farben erhältlich: in grau, braun, grün, rot oder pink. Außerdem gibt es die Special Edition bestickt mit „Griaß di“ oder „Bleib gsund“. Auf Wunsch kann der Mundschutz auch individuell mit anderen Sprüchen oder dem Namen des Trägers bestickt werden.

Alle Infos zu Bestellung und Versand unter www.steiner1888.com

Bildmaterial finden Sie zum Download hier.

Anm.: Die Textilmasken sind genau wie die verteilten Einwegmasken kein medizinisches Produkt und können auch nicht das Aufnehmen eines Virus verhindern. Sie wirken lediglich der Verbreitung von Tröpfchen beim Sprechen, Husten oder Niesen entgegen.

Rückfragen & Kontakt:

Melzer PR Group; E-Mail: office @ melzer-pr.com; Tel: +43-1-526 89 08 0