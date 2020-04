Persistent Systems steuert Rs. 25 Crores ($3.3M USD) zur Unterstützung der weltweiten COVID-19-Bemühungen bei

Pune, Indien und Santa Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire) - COVID-19 ist jetzt eine globale humanitäre Herausforderung, die sich auf alle Aspekte unseres Lebens auswirkt - von unserer Gesundheit über die Wirtschaft bis hin zu der Art und Weise, wie wir das gesellschaftliche Leben insgesamt gestalten. Und nur durch die Zusammenarbeit und den Einsatz des gesamten öffentlichen und privaten Sektors kann diese Herausforderung angegangen und ihre Auswirkungen gemildert werden.

Angesichts der COVID-19-Pandemie kündigten der Vorstandsvorsitzende Anand Deshpande und der CEO Chris O'Connor gemeinsam an, dass Persistent Systems Rs. 25 Crores (3,3 Millionen US-Dollar) spendet, um verschiedene Aspekte der globalen Maßnahmen zu unterstützen.

Kommentar von Dr. Anand Deshpande, Chairman und Managing Director, Persistent Systems

"Die Auswirkungen von COVID-19 auf unsere globalen und lokalen Gemeinden sind tiefgreifend und werden bleibende Spuren hinterlassen. In dieser noch nie dagewesenen Notlage muss Persistent zusammen mit vielen Führungskräften aus verschiedenen Branchen und Regierungen die Herausforderung in Angriff nehmen, nach Behandlungsmöglichkeiten/Impfstoffen suchen und die Opfer, ihre Familien und die lokalen Gemeinschaften unterstützen. Wir müssen hier wirklich an einem Strang ziehen".

