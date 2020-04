Trotz Corona: Ostern mit regionalen Produkten genießen

Nemecek: Heimische Direktvermarkter warten für den Osterkorb mit frischen Spezialitäten auf – NÖ Bauernbund bietet Übersicht für Konsumenten

St.Pölten (OTS) - „Ob Schinken, Säfte, Würstel, Osterbrot oder Eier – unsere heimischen Bäuerinnen und Bauern sind bestens für das bevorstehende Osterfest gerüstet“, sagt NÖ Bauernbunddirektor Paul Nemecek. Die Möglichkeit zum regionalen Einkauf beim Bauern besteht in Niederösterreich auf Bauernmärkten, in Bauernläden und bei tausenden Direktvermarktern. Die Verfügbarkeit hochqualitativer heimischer Lebensmittel – und zwar das ganze Jahr über – ist nun in der Corona-Krise die Stärke der Landwirte.

„Unsere bäuerlichen Betriebe – speziell auch die Direktvermarkter – leisten in der momentanen Situation einen wichtigen Beitrag zur Lebensmittelsicherheit und Verfügbarkeit“, so Nemecek: „Egal ob Einkauf im Bauernladen oder Ab-Hof – für die Konsumentinnen und Konsumenten besteht immer die Gelegenheit den Osterkorb für ihre Familien mit frischen, hochqualitativen Spezialitäten aus den jeweiligen Regionen aufzuwerten.“

NÖ Bauernbund informiert über Angebote der Bauern

Diese sollten sich auch rechtzeitig sputen – denn Direktvermarkter, Bauernläden und der Ab-Hof-Verkauf erfreuen sich eines verstärkten Zulaufs. Sie sind als sogenannte systemrelevante Versorgungseinrichtungen definiert und können ihre Geschäfte und Verkaufsstellen weiterhin offenhalten. Dies gilt auch für Bauernmärkte. Das Zustellen von Produkten direkt an Kunden, sowie die Belieferung von Partnerbetrieben ist ebenfalls möglich. Der NÖ Bauernbund hat jetzt Informationen für Konsumentinnen und Konsumenten zum Thema bereitgestellt. Auf www.noebauernbund.at können sich Kunden informieren, welche Betriebe in ihrer Nähe geöffnet haben und welche Waren diese anbieten.

„Unsere heimischen Bauern leisten für die Versorgungssicherheit einen erheblichen Beitrag mit ihren hochwertigen und regionalen Lebensmitteln. Als NÖ Bauernbund möchten wir unsere Landwirte unterstützen und gleichzeitig Konsumenten noch besser über das vielfältige Angebot informieren“, so Nemecek.





