Nepp: Abholverkauf für Handel öffnen!

Gassenverkauf sofort ermöglichen

Wien (OTS) - Seit gestern ist es erlaubt, sich bestelltes Essen direkt vom Restaurant abzuholen. Der Wiener FPÖ-Chef, Vizebürgermeister Dominik Nepp, fordert, dass eine solche Form des Gassenverkaufs für den gesamten Handel ermöglicht wird. "Wo ist der Unterschied, ob ich mir einen Strauß Blumen vom Floristen, ein Buch aus dem Fachhandel oder ein Schnitzel vom Wirten abhole? Für alle sollten die gleichen Vorschriften gelten", führt Nepp seine Forderung aus.

Wichtig ist dem FPÖ-Chef, dass dabei die selben strengen Sicherheitsvorschriften herrschen, wie derzeit bei der Essens-Abholung. "Sicherheitsabstand und Kontaktlosigkeit müssen natürlich im gesamten Handel sichergestellt sein", erklärt Nepp.

Die Aushebelung des Epidemie-Gesetzes durch die schwarz-grüne Bundesregierung hat zur Folge, dass hunderte Betriebe um ihren Ersatz des Umsatzrückganges geprellt werden. Daher ist innerhalb von zwei Wochen die Arbeitslosigkeit in Österreich um 200.000 Personen gestiegen. Das liegt auch am geschlossenen Handel, der nun durch den fehlenden Ersatz seine Mitarbeiter nicht mehr zahlen kann.



Dominik Nepp möchte diese Entwicklung aufhalten und fordert daher, dass die Öffnung des Handels vorbereitet wird. "Die Husch-Pfusch-Maßnahmen der Bundesregierung haben dazu geführt, dass zigtausende Menschen ihren Arbeitsplatz verloren haben. Unter diesen Umständen kann sich kein Unternehmer leisten, noch länger geschlossen zu halten. Die Gesetzeslage wird dazu führen, dass noch viel mehr Menschen in Arbeitslosigkeit geraten", warnt Nepp vor weiteren negativen Entwicklungen.

"Die Bundesregierung ist der Meinung, dass Masken gegen eine Ansteckung helfen und hat daher eine Maskenpflicht in Supermärkten eingeführt. Was spricht also dagegen, den gesamten Handel unter den gleichen Voraussetzungen zu öffnen, wenn man schon nicht bereit ist, den Umsatzrückgang zu ersetzen", so Nepp.

Es bedarf einer gewissen Vorlaufzeit, damit der Handel sich auf eine solche Öffnung vorbereiten kann. Die Ausrüstung mit Schutzausrüstung und eine umfassende Information muss vor Öffnung durch die Bundesregierung sichergestellt werden. "Es ist höchste Zeit, dass die Bundesregierung, aber auch die Wiener Landesregierung endlich mit den Vorbereitungen beginnt. Wenn das wieder verschlafen wird, wird die Situation in unserer Stadt und in unserem Land immer prekärer werden", fordert Nepp abschließend ein sofortiges Handeln.

