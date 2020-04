Stellungnahme zur geplanten Verschiebung des Gelegenheitsverkehrsgesetzes

Taxi-Unternehmer werden die Verschiebung nicht ohne weiteres hinnehmen

Wien (OTS) - Der Nationalrat beschließt in seiner heutigen Sitzung, den Start des Gelegenheitsverkehrsgesetzes um 4 Monate zu verschieben. Angesichts der derzeitigen Lage im Land kann die Vermittlungszentrale Taxi 40100 prinzipiell verstehen, dass geplante Gesetze wie dieses nicht die erste Priorität haben. Fehlende oder unzureichende Prüfungsmöglichkeiten für angehende rechtsschaffende Taxilenker können wir jedoch als Grund für die Verschiebung nicht nachvollziehen. Die derzeitigen Ausbildungs- und Prüfungsmöglichkeiten sind - in Wien, wo es die höchste Nachfrage gibt – ausreichend und können aufgestockt werden. Zudem können selbst Prüfungen per z.B. Skype-Interview durchgeführt werden.

Die Taxibranche hatte in den vergangenen Jahren mit vielen Herausforderungen zu kämpfen. Mitanbieter, die zwar wie Taxis agieren, sich aber nicht an die geltenden Gesetze des halten, und nicht zuletzt die Corona-Krise haben viele Taxiunternehmer an den Rand ihrer Existenz gedrängt. Die Unternehmer werden die nun geplante Verschiebung des Gesetzes nicht ohne weiteres hinnehmen.

