Huawei im "Gartner Peer Insights Customers' Choice 2020" für WAN-Edge-Infrastruktur ausgezeichnet

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Huawei ist stolz, bekannt geben zu dürfen, dass es als "Gartner Peer Insights Customers' Choice 2020" für seine WAN-Edge-Infrastruktur ernannt worden ist, was ein Beleg für den guten Ruf gesehen werden kann, den die Huawei-Router der NetEngine AR-Reihe und die CloudWAN-Lösung (Huawei SD-WAN) bei den Kunden auf der ganzen Welt genießen.

Bei "Gartner Peer Insights" handelt es sich um eine Online-Plattform, auf der IT-Spezialisten und Entscheidungsträger für technologische Fragen IT-Software und -Dienstleitungen bewerten und beurteilen. Ziel ist es, führenden IT-Anbietern dabei zu helfen, besser informierte Kaufentscheidungen zu treffen, und Anbieter von Technologien bei der Verbesserung ihrer Produkte zu unterstützen, indem sie ein objektives, unverzerrtes Feedback von ihren Kunden erhalten. Gartner Peer Insights umfasst mehr als 215.000 überprüfte Beurteilungen aus mehr als 340 Märkten.

Mit Stand zum 28. März 2020 kommt Huawei auf Gartner Peer Insights bei der Gesamtwertung auf einen hohen Wert von 4,8 von 5 Sternen - unter den fast 30 "Customers' Choice"-Anbietern in diesem Marktsegment ist dies die zweithöchste Bewertung. Die SD-WAN-Lösung von Huawei genießt unter Kunden aus einem breiten Spektrum an Sektoren, wie etwa Finanzdienstleistern, Transportwesen und Regierungen, einen sehr guten Ruf, zumal sie sich in puncto Produktumfang, Einsatzfähigkeit, Betrieb und Wartung sowie Serviceleistung deutlich von anderen Angeboten absetzt.

"Produkte von Huawei sind hoch leistungsfähig und sie bieten eine große Bandbreite an Funktionen, die für die Nachfrage in unserer Branche äußerst geeignet sind. Das Einstellungsmanagement für die AR-Geräte ist kinderleicht zu handhaben und spart eine Menge Zeit. Die Qualität der Geräte ist robust und es gibt keinerlei grundsätzlichen Probleme. Mit seiner starken Leistung kann es selbst nach so langer Betriebszeit immer noch die Anforderungen unseres aktuellen Netzwerks erfüllen." - Fee dback von einem Kunden aus der Transportbranche

"Die Huawei SD-WAN-Lösung bietet bedarfsgerechte Verbindungen zwischen den einzelnen Geschäftsstellen und zwischen den Geschäftsstellen und der Cloud, und dank einem intelligenten Routing, das sich an den jeweiligen Anwendungen orientiert, sowie intelligenten Betriebs- und Wartungsoptionen kann man tolle Erfahrungen mit der Vernetzung im Unternehmen machen." - Feedback von einem Finanzdienstleistungskunden

"Wir freuen uns riesig über unsere Nennung im 'Gartner Peer Insights Customers' Choice 2020'. Ich möchte all unseren Kunden meinen Dank aussprechen für ihr Feedback, das sie uns über Gartner Peer Insights gegeben haben", sagte Gu Xiongfei, Präsident von Huawei WAN Domain. "Huawei hat sich der Aufgabe verschrieben, erstklassige Lösungen und Produkte anzubieten, die die Anforderungen der Kunden erfüllen und deren Anerkennung finden. Wir werden auch in Zukunft daran festhalten, uns am Kunden zu orientieren und fortwährend nach Innovation zu suchen, und wir werden weiterhin unseren Kunden dabei helfen, den digitalen Umbau zu beschleunigen."

Dank fortlaufender Innovationen und dem Know-how der NetEngine AR- und SD-WAN-Technologien bringen die Kunden Huawei ein unerschütterliches Vertrauen entgegen, wobei NetEngine AR auf dem globalen Markt im fünften Jahr in Folge beim durchschnittlichen Jahreswachstum (Compound Annual Growth Rate, CAGR) im Hinblick auf den Verkaufsumsatz den ersten Platz belegt.

Dank dem Einsatz einer in der Branche führenden heterogenen CPU- und NP-Weiterleitungsarchitektur und der ultra-schnellen Weiterleitungsalgorithmen besteht die nächste Generation der Huawei NetEngine AR-Router für Unternehmen nicht nur die anspruchsvollsten Tests der Tolly Group, sondern bietet im Durchschnitt mindestens die dreifache Leistung im Vergleich zu Produkten von Mainstream-Anbietern.

Die SD-WAN-Lösung von Huawei stimmt die Topologien im gesamten Netzwerk automatisch aufeinander ab und unterstützt über 20 Networking-Modelle und Verbindungsszenarien, wie etwa voll vermaschte und teilweise vermaschte Netze sowie Multi-POP, wodurch sie die stark ausdifferenzierten und umfangreichen Anforderungen der Kunden beim Networking erfüllt werden können. Mithilfe einer anwendungsorientierten intelligenten Steuerung des Datenverkehrs und mithilfe von Adaptive Forward Error Correction (A-FEC) bietet diese mit umfangreichen Funktionen ausgestattet Lösung den Kunden das ultimative Anwendungserlebnis. Diese Lösung ermöglicht über eine von einer Assistent-Funktion geleiteten Konfiguration und der visualisierten Betriebs- und Wartungsleistung in wenigen Minuten die Einrichtung von Diensten und die Fehlerortung, wodurch Kunden hervorragende Betriebs- und Wartungsleistungen erhalten.

Weitere Informationen zu den NetEngine AR-Routern und die SD-WAN-Lösung von Huawei erhalten Sie auf der Huawei SD-WAN-Website.

Haftungsausschluss: "Gartner Peer Insights Customers' Choice" spiegelt die subjektive Meinung von eigenständigen und unabhängigen End-Nutzern wider, die ihre Beurteilungen, Bewertungen und Informationen unter Verwendung einer dokumentierten Methode abgeben, und diese repräsentieren weder die Ansichten von Gartner oder einer seiner Tochtergesellschaften noch sind sie als deren Zustimmung zu verstehen.

