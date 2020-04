Kinderfreunde: Regierung lässt Eltern im Stich

Bundesweite Übernahme der Elternbeiträge gefordert

Wien (OTS) - „Es ist höchst an der Zeit, dass die Bundesregierung eine Garantie ausspricht, alle Elternbeiträge für elementare Bildungseinrichtungen wie Kindergärten und Kinderkrippen in ganz Österreich zu übernehmen, unabhängig davon, ob diese öffentlich oder privat geführt werden“, fordert Christian Oxonitsch, Bundesvorsitzender der Österreichischen Kinderfreunde.

„Die Unsicherheit bei den Eltern wächst von Tag zu Tag, so lange nicht klar ist, ob die Elternbeiträge für das nächste Monat zu bezahlen sind oder nicht“, so Oxonitsch weiter. Es sei jedenfalls nicht der Zeitpunkt, hier Ping-Pong bezüglich der Kompetenzen zwischen Bund und Ländern zu spielen: „Die Länder sind schon sehr stark von den bundesweit verordneten Maßnahmen betroffen und werden nun von der Bundesregierung ebenso wie die Eltern im Stich gelassen. Außerdem ist es nicht nachvollziehbar, warum hier die Situation von Land zu Land oder sogar von Gemeinde zu Gemeinde variieren sollte“, erklärt Oxonitsch.

Die Beiträge seien für die Betreiber von entscheidender Bedeutung, um laufende Kosten wie Mieten und vor allem Gehälter der Pädagog/innen bezahlen zu können. „Gerade in dieser schwierigen Situation geht es darum, die Existenz der Betreiber und damit jene der Mitarbeiterinnen zu sichern, die Tag für Tag für unsere Kinder im Einsatz sind.“, so Oxonitsch. Die Einrichtungen seien weiterhin zu einem großen Teil geöffnet, um die Kinder jener zu versorgen, die das System am Laufen halten. „Jetzt kann die Regierung beweisen, dass die Ankündigung ‚Koste es, was es wolle‘ auch in der Realität umgesetzt wird, wenn es darum geht, Eltern zu entlasten und gleichzeitig die Existenz von vielen tausenden Mitarbeiterinnen im Elementarbildungsbereich zu sichern“, so Oxonitsch abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Kinderfreunde

Karin Blum

Pressereferentin

01/5121298-60, 0650/6626620

karin.blum @ kinderfreunde.at

www.kinderfreunde.at