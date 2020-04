Nationalrat – Kucher appelliert an Regierung: „Es geht um menschliche Schicksale, nicht um Parteipolitik“

Wien (OTS/SK) - „In einer derartigen Krisensituation kann es keinesfalls um Parteipolitik gehen, sondern wir müssen diese Corona-Krise gemeinsam lösen. Da muss es egal sein, wer einen Vorschlag einbringt. Wenn es gute Ideen für die österreichische Bevölkerung gibt, dann müssen doch alle mitgehen“, fordert SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher in seiner Rede im Nationalrat zur Corona-Krise. „Österreich ist doch nur stark, wenn es allen Menschen gut geht“, so Kucher. Er fordert von der Regierung, die Anträge der Opposition und damit die Anliegen und Ängste vieler, vieler Menschen endlich ernst zu nehmen. ****

„Es darf nicht um politisches Hick-Hack gehen, sondern um Schicksale und Hoffnungen all der Menschen, die uns geschrieben haben und auf uns bauen. Sie erwarten sich zurecht, dass wir gemeinsam was weiterbringen“, so Kucher. So kann man mit diesen Menschen nicht umgehen.

Es geht um schwerkranke oder chronisch kranke Menschen und ihre Angehörigen. Etwa die Frau, die als Reinigungskraft arbeitet und deren Mann schwer herzkrank ist oder der Vater mit seinem krebskranken Kind zu Hause. Sie wenden sich an uns und sagen, „ich möchte mich nicht entscheiden müssen, zwischen dem Verlust meiner Arbeit und der Gesundheit meines Ehemannes“. „In dieser Art habe ich viele persönliche Nachrichten“, so Kucher. „Das ist nicht leicht zu lösen, aber, diese Menschen haben ein Recht, dass ordentlich mit ihren Anliegen umgegangen wird.“

All die Menschen, die hart von der Krise getroffen wurden, dürfen nicht im Stich gelassen werden. Egal, ob sie Krisenüberbrückungsgeld brauchen, weil sie Miete und Strom zahlen müssen. Oder Menschen, die arbeitslos geworden sind. „Ich bitte um Ihre Unterstützung. Helfen wir diesen Menschen, stimmen Sie unserem Antrag zu“, appellierte Kucher an die Regierungsparteien. (Schluss) sl/ls

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at