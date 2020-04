„Thema“ spricht mit Menschen, die COVID-19 überstanden haben

Außerdem am 6. April um 21.10 Uhr in ORF 2: Wie beeinflussen die neuen Masken unser Leben, was bringen sie und worauf muss man achten?

Wien (OTS) - Christoph Feurstein präsentiert in „Thema“ am Montag, dem 6. April 2020, um 21.10 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Maskiert durch die Corona-Krise

Ab 6. April gilt in Supermärkten die Maskenpflicht. Auch auf den Straßen sieht man von Tag zu Tag mehr freiwillig maskierte Menschen – der Mund- und Nasenschutz wird uns wohl länger begleiten. „Das Tragen von Masken wird unsere Gesellschaft verändern“, sagt die Sozialanthropologin Gabriele Weichart, „das Signal ist eben auch: Die Gefahr geht von jedem Einzelnen aus.“ Dass Masken ihre Trägerinnen und Träger verändern, wissen wir in unserem Kulturkreis bisher eher durch das Brauchtum oder aus dem Fasching. Weltbekannt sind die venezianischen Masken – ursprünglich wurden sie von Ärzten als Schutz gegen die Pest getragen. Wie beeinflussen die neuen Masken unser Leben, was bringen sie und worauf muss man achten? Markus Stachl, Martin Steiner und Katharina Krutisch haben recherchiert.

Corona – Die Genesenen

Dr. Stefan Oberleit aus Mieming in Tirol kann wieder Hausbesuche machen. Und das ohne Schutzanzug. Der Allgemeinmediziner hat seine schwere Corona-Erkrankung überstanden und gilt jetzt als immun. „Meine Frau wurde auch positiv getestet, aber sie hatte bis auf den Geschmacksverlust keine Symptome“, sagt der Landarzt. „Thema“ spricht mit Menschen, die COVID-19 überstanden haben – bei allen war der Verlauf der Krankheit unterschiedlich. Jetzt ist die Hoffnung auf eine rasche Behandlungsmöglichkeit gestiegen. Ein Medikament des österreichischen Genetikers Josef Penninger wird an 200 heimischen Erkrankten mit schwerem Verlauf und schwerkranken Patientinnen und Patienten in weiteren europäischen Ländern getestet. Eva Kordesch, Christoph Bendas und Sabina Riedl berichten.

Geschichte(n) schreiben in der Krise

„In jedem Menschen steckt eine Schriftstellerin oder ein Schriftsteller,“ sagt der Verleger Hannes Steiner und hat vor einem Jahr die Online-Plattform „story.one“ gegründet. Von der zurzeit viel zitierten Supermarkt-Kassiererin bis zum Universitätsprofessor erzählen dort Menschen persönliche Geschichten aus ihrem Leben und teilen sie am „digitalen Lagerfeuer“ mit anderen. Gerade jetzt in der Krise nutzen viele die Plattform, um ihre Ängste und Sorgen auszudrücken, aber auch um anderen Menschen Mut zu machen. So wie die 55-jährige Altenpflegeexpertin Sonja Schiff, deren Geschichte unglaubliche 1,7 Millionen Menschen gelesen haben. Christoph Feurstein berichtet.

Leben im ORF-Isolationsbereich: Die zweite Woche

Seit knapp zwei Wochen leben und arbeiten ORF-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für „Zeit im Bild“-Sendungen im Isolationsbereich des ORF-Zentrums. Am Dienstag endet der ungewöhnliche Dienst – doch viele wollen den Isolationsbereich gar nicht verlassen und verlängern um eine Woche. Oliver Rubenthaler fragt nach, warum und berichtet auch über die Quarantäne bei Ö3. Wie finden Robert Kratky und Co. in Zeiten der Krise den richtigen Ton zwischen guter Laune und Ernsthaftigkeit?

