„Sport am Sonntag“ mit Christian Fuchs live aus New York

Am 5. April ab 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Boris Kastner-Jirka präsentiert „Sport am Sonntag“ am 5. April 2020 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Frauen-Fußball außer Betrieb – Live: Teamkapitänin Viktoria Schnaderbeck

Die Arsenal-Legionärin über die Situation in England und die Verschiebung der Frauen-Fußball-EM.

Krisenherd New York – Christian Fuchs live aus seiner Wahlheimat Der Leicester-City-Legionär lebt mit seiner Familie im Großraum New York.

Mario Stecher – Der ÖSV-Sportdirektor im Gespräch

Der sportliche Leiter über den neuen Skisprung-Cheftrainer Andreas Widhölzl und den Corona-Hotspot Tirol.

Pferdesport in der Corona-Krise

Die neuen Herausforderungen für Reiterinnen und Reiter in Zeiten der Corona-Pandemie.

Davor um 17.30 Uhr in ORF 1 wieder eine neue Folge von „Wir bewegen Österreich – Fit bleiben mit den Stars!“.

