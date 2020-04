ATV-Frage der Woche: 60% der ÖsterreicherInnen würden für Corona-Stopp dem Staat Zugriff auf ihre Handydaten gestatten

Meinrad Knapp begrüßt ZuseherInnen aus Tirol, Thomas Hofer und Peter Hajek aus Wien: "ATV Aktuell: Die Woche", am Sonntag um 22.20 Uhr bei ATV

Wien (OTS) - Diesen Sonntag stehen bei "ATV Aktuell: Die Woche" die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen auf die Politik im Mittelpunkt. Moderator Meinrad Knapp begrüßt die ZuseherInnen aufgrund der anhaltenden Ausgangssperre in seiner Heimat, direkt aus Tirol, während Thomas Hofer und Peter Hajek sich aus dem ATV-Studio in Wien melden. Peter Hajek erhob in einer aktuellen Online-Umfrage mit 506 TeilnehmerInnen, ob die ÖsterreicherInnen zur Bekämpfung des Corona-Virus und nur für diesen Zeitraum dem Staat gestatten würden, die Bewegungsdaten ihres Handys zu sammeln und auszuwerten.

43 Prozent der ÖsterreicherInnen geben an, dass sie ihre Daten anonymisiert zur Verfügung stellen, während 17 Prozent diese sogar personalisiert übermitteln würden. 34 Prozent der ÖsterreicherInnen sprechen sich dagegen aus. Sechs Prozent stimmten für "weiß nicht" oder enthielten sich ihrer Meinung. Auch unter den WählerInnen zeigt sich ein ähnliches Bild, wobei die SPÖ-WählerInnen mit 47 Prozent vergleichsweise am meisten gegen eine Datenübermittlung sind.



Peter Hajeks Fazit lautet: „Ein größerer Teil der Bürger ist in der Krise für weitreichende Maßnahmen zu haben. Die Frage ist aber weniger, ob diese Maßnahmen in der Krise helfen, sondern werden die Maßnahmen nach der Krise wieder eingeschränkt beziehungsweise überhaupt eingestellt? Deshalb wurde in der Fragestellung die zeitliche und rechtliche Begrenzung ('nur für diesen Zeitraum der Corona-Krise') eingebaut. Vier von zehn Befragten sind aber trotzdem skeptisch.“

