„ORF 1 Ferienzeit“ mit Kristina Inhof

Das Programm für Schülerinnen und Schüler in der Karwoche: Montag bis Donnerstag ab 9.00 Uhr

Wien (OTS) - Einen Blick in den leeren Tiergarten Schönbrunn, Religion mit Humor von Kabarettist und Religionslehrer Stefan Haider, Bewegungstipps und Dance-Tutorials für Zuhause sowie aktuelle Nachrichten in der „ZIB ZACK“, spannende Natur- und Tierdokus und Faszinierendes aus der Welt der Wissenschaft stehen in der Karwoche, von Montag bis Donnerstag (6. bis 9. April), auf dem Programm der „ORF 1 Ferienzeit“, der speziellen ORF-Programmleiste für Schülerinnen und Schüler. Kristina Inhof begleitet die Zuschauerinnen und Zuschauer jeweils ab 9.00 Uhr durch den Vormittag und zeigt einen bunten Programm-Mix aus unterhaltsamen und informativen Inhalten.

Kristina Inhof: „Osterferien sind zum Erholen da und somit starten wir die ‚ORF 1 Ferienzeit‘. Ich freue mich darauf, Schülerinnen und Schüler mit einer guten Mischung aus lustigen, aber auch informativen Inhalten durch den Vormittag zu begleiten.“

„ORF 1 Ferienzeit“ auch auf der ORF-TVthek

Die ORF-TVthek unterstützt in Zeiten der Corona-Krise auch ganz speziell Österreichs Schüler/innen: Auf einer Spezialseite (TVthek.ORF.at/freistunde) werden die Angebote des in ORF 1 eigens eingerichteten Programmangebots für Schüler/innen auch für die non-lineare Nutzung für die Dauer der Schulschließungen bereitgestellt. Wer also eine Sendung im Fernsehen verpasst hat, kann sie auf der ORF-TVthek „nachsehen“. Dieses Service ist Teil der erfolgreichen Aktion „ORF-TVthek goes school“, die ein multimediales, speziell für Schüler/innen geeignetes Angebot in Form von zeit- und kulturhistorischen Video-Archiven auf der ORF-TVthek (TVthek.ORF.at/history) verfügbar macht.

Der Programmablauf für Kinder und Schüler/innen in der Karwoche in ORF 1:

Das morgendliche „OKIDOKI“-Kinderprogramm für Vorschul- und Volksschulkinder wird von 6.00 bis 9.00 Uhr Früh verlängert.

7.55 Uhr: ABC Bär

8.10 Uhr: Tolle Tiere

8.25 Uhr: Schmatzo

8.40 Uhr: Knall Genial

8.55 Uhr: OKIDOKI Tipp: Mach mit! Geschichten erzählen mit Thomas Brezina

Programmleiste für Schüler/innen 10+ von 9.00 bis 12.00 Uhr

9.00 Uhr: ZIB ZACK

9.03 Uhr: ORF 1 Ferienzeit

9.07 Uhr: Das Waisenhaus für wilde Tiere

9.55 Uhr: ORF 1 Ferienzeit

9.56 Uhr: Universum (6. April: Der Prater – Eine wilde Geschichte, 7. April: Donau – Lebensader Europas, 8. April: Die fabelhafte Welt der Frösche, 9. April: Triumph der Tomate)

10.41 Uhr: ZIB ZACK

10.44 Uhr: ORF 1 Ferienzeit

10.45 Uhr: Newton (6. April: Der Affe im All, 7. April: Die Zukunft des Geldes, 8. April: Drei Brüder unter Strom, 9. April: Silicon Savannah)

11.06 Uhr: ORF 1 Ferienzeit

11.07 Uhr: Doppelfolge Jamies 5-Zutaten-Küche

12.00 Uhr: ZIB ZACK

