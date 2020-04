ORF III am Wochenende: „ORF III AKTUELL“, „Runde der ChefredakteurInnen“, „Der Zigeunerbaron“ aus der Volksoper

Außerdem: Alfred-Böhm-Schwerpunkt zum 100. Geburtstag, „Feier.Stunde“, neues Elfriede-Ott-Porträt, „Die Kinder von Bullerbü“, Bundesrat live

Wien (OTS) - Am Samstag und Palmsonntag, dem 4. und 5. April 2020, jeweils um 20.15 Uhr, informiert ORF III Kultur und Information in „ORF III AKTUELL“ und in einer „Runde der ChefredakteurInnen“ umfassend über die jüngsten Entwicklungen rund um das Coronavirus und bittet Expertinnen und Experten zu Wort. Aus dem Studio meldet sich ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher. Gesprächspartner am Samstag sind u. a. der geschäftsführende Leiter des Departments für Innere Medizin Günter Weiss der Medizinischen Universität Innsbruck und EU-Korrespondent Peter Fritz, am Palmsonntag diskutiert Thurnher mit österreichischen Chefredakteurinnen und Chefredakteuren – die Teilnehmer/innen sind noch nicht fixiert – über die gegenwärtigen Herausforderungen in der Corona-Krise. Am Samstag überträgt ORF III um 12.00 Uhr außerdem den Bundesrat in voller Länge.

Am Palmsonntag widmet sich die „Feier.Stunde“ um 9.00 Uhr dem Pessach-Fest. In der Rubrik „Ritual“ führt Oberrabbiner Paul Chaim Eisenberg in die Feier des Seder-Abends ein und erklärt Hintergründe des bedeutenden jüdischen Festes. Die „Ermutigung“ zur Karwoche kommt vom Bischof der Altkatholischen Kirche in Österreich, Heinz Lederleitner. Zuvor erklärt „Cultus – Der Feiertag im Kirchenjahr“ (8.45 Uhr) die Bedeutung des Palmsonntags im christlichen Glauben.

ORF III bietet am Wochenende außerdem Sternstunden der Unterhaltung, Literaturverfilmungen, Zeitgeschichte-Dokumentationen und Kulturhighlights:

So erinnert am Samstag „Lachen im Keller“ (8.40 Uhr) an Kabarettlegende Fritz Grünbaum, dessen 140. Geburtstag sich am 7. April jährt. Danach setzt ORF III den Ende März gestarteten Schwerpunkt zum 100. Geburtstag von Alfred Böhm mit vier weiteren Folgen der TV-Kultserie „Der Leihopa“ (9.25 Uhr und ab 15.40 Uhr) sowie einem Böhm-Porträt (21.55 Uhr) im Rahmen eines dreiteiligen „ORF-Legenden“-Abends fort. Weitere Dokumentationen sind ein neues, von Günter Kaindlstorfer gestaltetes Porträt von Elfriede Ott (21.05 Uhr) über die prägendsten Momente ihrer mehr als 60 Jahre langen Karriere sowie ein Film über Kurt Sobotka (22.45 Uhr).

Eine „Fingerspitzenlösung“ (23.35 Uhr) präsentiert Kabarett-Nachwuchsstar Christine Eixenberger in einer neuen Ausgabe „Kabarett im Turm“. Um 0.35 Uhr geht es mit fünf Folgen „Der Untermieter“ von Carl Merz mit Otto Schenk und Alfred Böhm weiter.

Der Palmsonntag bietet mit weiteren sieben Episoden von „Der Leihopa“ (ab 9.30 Uhr) sowie mit allen sieben Folgen von Astrid Lindgrens Literaturverfilmung „Die Kinder von Bullerbü“ (ab 15.25 Uhr) Unterhaltung für die ganze Familie. Um 21.05 Uhr zeigt „Erlebnis Bühne mit Barbara Rett“ exklusiv aus der Volksoper Wien den Johann-Strauß-Klassiker „Der Zigeunerbaron“ – die am 29. Februar gefeierte erste Premiere der Spielzeit 2020, inszeniert von Peter Lund. Es singen u. a. Kurt Rydl, Anita Götz und Boris Eder, die musikalische Leitung hat Alfred Eschwé.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at