EANS-News: Wolford Aktiengesellschaft / Wolford in Verhandlungen über Verkauf und Miete der Betriebsliegenschaft in Bregenz

Bregenz -

Headquarter und Produktion bleiben vor Ort

Frisches Kapital für Schuldenabbau und Zukunftssicherung

Die Wolford AG befindet sich aktuell in der Schlussphase von Verhandlungen mit der Blum Gruppe über den Verkauf und die Miete der Betriebsliegenschaft in Bregenz, Wolfordstraße 1 und 2. Der angebotene Kaufpreis beträgt rund 72 Mio. Euro. Die für das Headquarter, die Innovation und Produktentwicklung sowie für die Produktion ("textiles Zentrum") benötigten Flächen wird das Unternehmen langfristig anmieten.

"Wir hoffen sehr auf einen erfolgreichen Abschluss der Transaktion, denn dieser Schritt ist gut für Wolford und für den Standort Bregenz," betont Andrew Thorndike, Vorstand und COO.

Durch den Verkauf der Liegenschaft erhält Wolford frisches Kapital und kann voraussichtlich sämtliche Kreditlinien der österreichischen Bankpartner sowie des Mehrheitsaktionärs zurückführen. Zudem wird Wolford damit auch über die finanziellen Mittel verfügen, um Wolford optimal für die Zukunft aufstellen zu können.

Für die Mitarbeiter ändert sich durch diese Transaktion nichts, denn das Headquarter und das textile Zentrum bleiben vor Ort. Die Bedeutung des Standorts Bregenz als textiles Zentrum hatte auch der Aufsichtsrat von Wolford mehrfach hervorgehoben.

Den aktuellen Verkaufsverhandlungen war ein mehrmonatiges Bieterverfahren mit mehreren Kaufinteressenten vorausgegangen, bevor Wolford in exklusive Verhandlungen mit dem namhaften Möbelbeschlaghersteller Blum eingetreten ist. Hintergrund der Transaktion ist unter anderem die Tatsache, dass viele Flächen im Gebäude am Stammsitz mittlerweile ungenutzt sind und entsprechende Kosten verursachen. Auch deshalb ist ein Verkauf bei gleichzeitiger Anmietung der nötigen Flächen die sinnvollste Option für Wolford. Aktuell ist das Management dabei, die genauen Pläne für die künftige Flächennutzung auszuarbeiten.

