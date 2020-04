NEOS befürworten Lockerungen bei Essensabholung

Sepp Schellhorn: „Ein sinnvoller Schritt, der aber auch in anderen Bereichen möglich und notwendig ist.“

Wien (OTS) - NEOS-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn begrüßt, dass das Abholen vorbestellter Speisen in Gasthäusern wieder erlaubt ist: „Ein sinnvoller Schritt, der aber auch in anderen Bereichen möglich und notwendig ist.“ So pocht Schellhorn darauf, dass jene Lockerung auf breite Bereiche des Einzelhandels ausgeweitet werden sollte. „Es erschließt sich mir nämlich nicht, warum ich mein Schnitzel beim Wirten ums Eck abholen darf, mein Buch von der Buchhandlung oder meine Schlapfen vom Schuhgeschäft aber nicht. Da muss derzeit umständlich ein Botendienst zwischengeschaltet werden - was letztlich nur dem großen Onlinehandel hilft und dem heimischen Einzelhandel schadet. Jener Schritt, der die Gesundheit nicht gefährdet und der Wirtschaft ein bisschen hilft, wäre eine massive Entlastung für die Unternehmerinnen und Unternehmer, die zumindest über diesen Weg der kontaktlosen Abholung ihren Betrieb einigermaßen am Laufen halten und ihre Kundinnen und Kunden versorgen könnten. Ich plädiere für gleiches Recht für alle.“

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

01 40110-9093

presse @ neos.eu

http://neos.eu