Wiener Rotes Kreuz: Erste Hilfe-Kurse für Kindernotfälle per Webinar

Das Ausbildungszentrum des Wiener Roten Kreuzes bietet Wissenswertes zum Thema Erste Hilfe bei Kindernotfällen per Webinar.

Wien (OTS) - Das Ausbildungszentrum des Wiener Roten Kreuzes bietet Wissenswertes zum Thema Erste Hilfe bei Kindernotfällen. Per Webinar kann dieses wichtige Wissen virtuell aufgefrischt werden und somit die gemeinsame Zeit sinnvoll genutzt werden.

Wir laden alle Interessierten ins virtuelle Studio und bieten wertvolle Tipps zu diesem Thema. Fast jeder Mensch wird im Leben einmal Zeuge eines Notfalls. Unfälle passieren oft auf der Straße, noch häufiger sind Notfälle und Erkrankungen zu Hause. Meist sind Personen zur Stelle, die wissen was zu tun ist. – Und was würden Sie tun?

In unseren Erste Hilfe Vorträgen wollen wir Menschen, die viel Zeit mit Kindern verbringen, die Unsicherheit vor dem Helfen nehmen. In diesen Vorträgen geben wir Ihnen einen Überblick über Verletzungen und Notfälle, die im Säuglings- und Kindesalter auftreten können.

Fakten zum Webinar

Das Webinar dauert eine Stunde. Derzeit können wir unser großes Angebot an Erste Hilfe-Kursen nicht wie gewohnt - mit vielen praktischen Übungen – anbieten. Deshalb wandern wir vom Seminarraum in unser Studio. Aber auch hier werden die Eltern und Großeltern mit ihren Kindern und Enkelkindern viel Spaß und Freude haben.

Es geht ganz einfach - besuchen Sie uns ab dem 6. April jeden Montag und Donnerstag um 15:00 Uhr. Mit Laptop, Tablet, Handy oder Computer ist die Teilnahme möglich.

Unter www.wrk.at/abz startet das Webinar.

Fortsetzung der Dienstleistungen für Menschen in Not

Das Wiener Rote Kreuz ist nach wie vor rund um die Uhr für Menschen in Not im Einsatz: In den Bereichen mobile Pflege, Rettungsdienst, Wohnungslosenhilfe, Speisenzustellung und an jedem Samstag mit der Team Österreich Tafel – die vielen freiwilligen, hauptberuflichen und die Zivildienstleistenden Kolleginnen zeigen Tag für Tag jenes Engagement, auf das die Wienerinnen und Wiener vertrauen.

