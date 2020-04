EANS-Adhoc: Wolford Aktiengesellschaft / Wolford in Verhandlungen über Verkauf und Miete der Betriebsliegenschaft in Bregenz

03.04.2020

Bregenz - Die Wolford AG befindet sich aktuell in der Schlussphase von Verhandlungen mit der Blum Gruppe über den Verkauf und die Miete der Betriebsliegenschaft in Bregenz, Wolfordstraße 1 und 2. Der angebotene Kaufpreis beträgt rund 72 Mio. Euro. Wolford plant die langfristige Anmietung der Betriebsliegenschaft von der Käuferin, da das Headquarter sowie die Produktion am Standort bleiben sollen. Den exklusiven Verhandlungen war ein mehrmonatiges Bieterverfahren mit mehreren Kaufinteressenten vorausgegangen. Die Wolford AG erwartet, mit Umsetzung der Transaktion sämtliche Kreditlinien der österreichischen Bankpartner rückführen zu können und darüber hinaus über genügend finanzielle Mittel zu verfügen, um das Unternehmen optimal für die Zukunft aufstellen zu können.

