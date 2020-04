APA-Pressezentrum verstärkt Schutzmaßnahmen

Location für Presse- und Informationsveranstaltungen mit größtmöglicher Sicherheit – Mund-Nasen-Schutz für Personal – Livestreaming und Frage-Antwort-Tool für externe Teilnahme

Wien (OTS) - Veranstalter von Pressekonferenzen, Podiumsdiskussionen oder Präsentationen stehen durch die weitreichenden Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus vor neuen Herausforderungen. Das APA-Pressezentrum bietet die Möglichkeit für digitale Kommunikation und Pressekonferenzen unter Einhaltung strenger Sicherheitsvorkehrungen. Aktuell werden diese durch die Ausstattung des Personals mit Mund-Nasen-Schutz zusätzlich verschärft.

In ihrer Rolle als „kritische Infrastruktur“ innerhalb Österreichs setzt die APA – Austria Presse Agentur alle notwendigen sowie empfohlenen Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen: Größtmögliche Hygiene, regelmäßige Desinfektion der Einrichtung und des Equipments, das Tragen von Mund-Nasen-Schutz bei Terminen und im APA-Pressezentrum sowie die Einhaltung des notwendigen ausreichenden Sicherheitsabstands. Pressekonferenzen und Events können aus dem APA-Pressezentrum in hochauflösendem Videostreaming live übertragen werden; ein in die Streaming-Website integriertes Frage- und Antwort-Tool ermöglicht es Teilnehmern und Teilnehmerinnen bzw. Journalistinnen und Journalisten sich von extern in die Veranstaltung einzubringen.

Veranstaltern steht im APA-Pressezentrum moderne Präsentations-, Licht-, Audio- und Videotechnik sowie eine große LED-Wall zur Verfügung. Die technische und organisatorische Betreuung ist durch Profis sichergestellt. Die Verbreitung einer Presseaussendung über das OTS-Netzwerk, Foto-Coverage oder Medienbeobachtung können flexibel zugebucht werden.

Servicehinweis: 360-Grad-Tour durch das APA-Pressezentrum

360°-Grad-Tour durch das APA-Pressezentrum Hier klicken

