„Heimat Fremde Heimat“ über das nordische Modell fürs Zusammenleben – am 5. April um 13.35 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Ajda Sticker präsentiert das ORF-Magazin „Heimat Fremde Heimat“ am Sonntag, dem 5. April 2020, um 13.35 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Roma-Powerfrauen gegen Vorurteile

Anlässlich des Internationalen Roma-Tages am 8. April zeigen drei Romnija – eine Politologin, eine Gemeinderätin sowie eine Journalistin und Literaturwissenschafterin – , dass in der Volksgruppe der Roma endgültig eine neue Zeitrechnung angebrochen ist. Die drei Roma-Aktivistinnen sind sich einig, dass Bildung der Schlüssel zu allem ist, ob es sich um gesellschaftliche Teilnahme und Erfolg handelt oder ob es darum geht, jahrhundertealte Stereotype abzubauen. Ein Bericht von Sabina Zwitter.

Afroösterreicher/innen zu Außenseiter/innen gemacht

Wie würde man selbst reagieren, wenn einem jemand ungefragt durch die Haare fahren würde oder man ständig gefragt würde, woher man stammt? Mit diesen Grenzüberschreitungen und dem alltäglichen Ausschluss aus der Gemeinschaft sind junge Salzburgerinnen und Salzburger mit schwarzer Hautfarbe ständig konfrontiert. Zumeist in Österreich geboren, werden die Dialekt sprechenden Afroösterreicherinnen und Afroösterreicher wegen ihrer Hautfarbe zu Außenseiter/innen in ihrer Heimat gemacht. Ein Bericht von Sabina Zwitter.

Das nordische Modell fürs Zusammenleben

Die Corona-Krise spaltet die skandinavischen Länder. Dort wird am deutlichsten sichtbar, wie unterschiedlich Länder mit den Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus umgehen. Während Dänemark und Norwegen mit rigorosen gesetzlichen Beschränkungen im öffentlichen Leben reagieren, setzt man in Schweden und Finnland auf zurückhaltendere Maßnahmen. „Heimat Fremde Heimat“ hat noch vor den Ausgangsbeschränkungen drei Skandinavierinnen in Österreich getroffen, die sich für den skandinavischen Lebensstil einsetzen. Ein Bericht von Sabina Zwitter.

