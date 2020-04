10 Millionen Euro Fördertopf für Wiener Home-Offices voll ausgeschöpft

2.050 Wiener KMU haben das Förderangebot für Wiener Home-Office Arbeitsplätze genutzt

Wien (OTS) - Vor rund zwei Wochen wurde die Home-Office Förderung von der Stadt Wien gestartet, um kleinen und mittleren Betrieben in Wien den schnellen Umstieg auf den Home-Office Betrieb zu erleichtern. Diese rasche und unbürokratische Hilfe ist bei den Unternehmen gut angekommen, die 2.050 eingereichten Förderanträge werden gerade von der Wirtschaftsagentur Wien abgewickelt. Mit dieser Antragsanzahl ist der Fördertopf von 10 Millionen Euro ausgeschöpft, Neuanträge sind nun nicht mehr möglich.

“Unsere Stadt läuft in vielen Bereichen seit fast 3 Wochen im Home-Office Betrieb, die Unternehmen in Wien haben sich mittlerweile so gut es geht umgestellt und arbeiten von zu Hause“ so Bürgermeister Michael Ludwig. “Mit der Home-Office Förderung haben wir rasch dazu beitragen können, die Wiener KMUs für zumindest diese spezielle Herausforderung in der aktuellen Krise fit zu machen.“

Dass das Unterstützungsangebot der Stadt für die Wiener Betriebe zum richtigen Zeitpunkt und mit dem richtigen Inhalt geschnürt wurde, zeigt ein Blick auf die Bilanz des Förderprogramms:



Bis inklusive 1. April haben 2.050 Unternehmen einen Förderantrag gestellt, mit einer insgesamten Investitionssumme von fast 15 Millionen Euro. Die Förderquote betrug 75 Prozent, die maximale Fördersumme pro Unternehmen 10.000. Euro. Durchschnittlich haben die einreichenden Wiener KMUs für die Beschaffung von Hardware, Software oder Beratungsleistung für die Schaffung von Home-Office Arbeitsplätzen rund 7.000 Euro investiert und erhalten somit durchschnittlich rund 5.000 Euro Fördergeld.

„Die ersten Gelder der Home-Office Förderung werden diese Woche bereits freigegeben und das Team der Wirtschaftsagentur Wien arbeitet intensiv daran, dass das Geld so schnell wie möglich bei den Betrieben ankommt,“ kündigt Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke an. „Diese Förderung ist zwar jetzt ausgeschöpft, aber wir wissen, wie wichtig weitere neue Angebote für die Wiener Wirtschaft sind, um in der aktuellen Situation unternehmerisch zu bestehen. Wir planen bereits die nächsten Schritte und schnüren in diesen Tagen neue Unterstützungspakete für die Wiener Unternehmerinnen und Unternehmen, die sich sinnvoll mit den Maßnahmen des Bundes ergänzen“, erläutert Hanke.

Die neuen geplanten Unterstützungspakete der Stadt Wien sollen treffsicher den derzeitigen Bedürfnissen der vielen verschiedenen Wiener Betriebe entsprechen. Daher fließen die Erfahrungen des Teams der Wirtschaftsagentur Wien aus den hunderten persönlichen Gesprächen mit den Unternehmerinnen und Unternehmen der vergangenen Tage in die Überlegungen mit ein.



Die Wirtschaftsagentur Wien hat ihre Beratungs- und Informationsleistung in den letzten Tagen extrem hochgefahren. Das Team aus Expertinnen und Experten beantwortet einige hunderte telefonische Anfragen pro Tag zu allen Belangen, von Fördermöglichkeiten über Fragen zu Förderanträgen bis hin zu allgemeinen Maßnahmen für die Wiener Wirtschaft.

Informationen zu den neuen Angeboten folgen in Kürze.



Alle Infos gibt es auf: www.wirtschaftsagentur.at

