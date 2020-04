Sichere Homeoffice-Lösung für Ärzte und Ordinationspersonal

HCS ermöglicht Medizinern sicheres und geschütztes Arbeiten von zu Hause aus

Der Zugriff auf die Praxis-EDV über das TELEMED Mobile Praxis Center ist absolut sicher und wird höchsten Datenschutzanforderungen gerecht. Um den Computer außerhalb der Praxis nutzen zu können, wird lediglich der mitgelieferte USB-Stick benötigt. Die Installation der Software ist sehr einfach und kann ohne Unterstützung durch die Ärzte oder das Praxispersonal selbst vorgenommen werden. Gerhard Stimac, HCS-Geschäftsführer

Wir wissen, dass viele Arztpraxen absolut am Limit arbeiten und die Schul- und Kindergarten-Schließungen diese Situation noch weiter verschärfen. Dr. Eckart Pech, Vorstand Consumer and Health Management Information Systems der CompuGroup Medical SE

Wr. Neudorf (OTS) - Ärzte und Ordinationsteams, denen es aufgrund der aktuellen Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus-Infektion nicht möglich ist, in ihrer Ordination zu arbeiten, können ihren Praxisbetrieb ab sofort zu Hause aus aufrecht halten. So sind beispielsweise Verwaltungstätigkeiten sowie Abrechnungen durch das „TELEMED Mobile Praxis Center“ aus dem Homeoffice bequem und sicher möglich – bis Ende Juni stellt die HCS - Health Communication Service GmbH, Tochter des führenden österreichischen eHealth-Spezialisten CompuGroup Medical (CGM), die Lösung ohne laufende Gebühren zur Verfügung.

Die Software ermöglicht es Ärzten und/oder deren Mitarbeitern, auch außerhalb der Ordinationsräumlichkeiten administrative Belange rund um die Arztpraxis weiterhin wie gewohnt zu erledigen. So können Mediziner z.B. ihre Mitarbeiter aktivieren, die sich aufgrund von Schulausfällen zu Hause um ihre Kinder kümmern müssen. Auf diese Weise ist trotz der aktuell äußerst herausfordernden Corona- Situation die laufende Abrechnung nicht gefährdet - die Dokumentation erfolgt wie gewohnt direkt im jeweiligen Arztinformationssystem jedes beliebigen Herstellers. Gleichzeitig setzt sich niemand der Gefahr einer Infektion aus.

„Wir wissen, dass viele Arztpraxen absolut am Limit arbeiten und die Schul- und Kindergarten-Schließungen diese Situation noch weiter verschärfen.“ , erklärt Dr. Eckart Pech, Vorstand Consumer and Health Management Information Systems der CompuGroup Medical SE. „Unsere Kunden fragen nach möglichen Lösungen und wir haben uns jetzt kurzfristig entschieden, TELEMED Mobile Praxis Center bis Ende Juni ohne laufende Gebühren zur Verfügung zu stellen. Ich bin mir sicher, dass wir hier ebenso wie schon bei der CLICKDOC Videosprechstunde den Arztpraxen ganz pragmatisch helfen können.“



„Der Zugriff auf die Praxis-EDV über das TELEMED Mobile Praxis Center ist absolut sicher und wird höchsten Datenschutzanforderungen gerecht. Um den Computer außerhalb der Praxis nutzen zu können, wird lediglich der mitgelieferte USB-Stick benötigt. Die Installation der Software ist sehr einfach und kann ohne Unterstützung durch die Ärzte oder das Praxispersonal selbst vorgenommen werden.“ , betont Gerhard Stimac, HCS-Geschäftsführer.

Über CompuGroup Medical SE (CGM):

CompuGroup Medical (CGM) ist eines der führenden eHealth-Unternehmen weltweit und erwirt­schaftete nach vorläufigen Zahlen im Jahr 2019 einen Jahresumsatz von MEUR 746. Die Softwareprodukte des Unternehmens zur Unterstützung aller ärztlichen und organisa­to­ri­schen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren und Krankenhäusern, die Informations­­dienst­leistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und die webbasierten persönlichen Gesund­heitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheits­wesen. Grundlage der CGM-Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis mit über 1 Million Nutzern, darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheken und sonstige Gesundheits­profis in ambulanten und stationären Einrichtungen. Mit eigenen Standorten in 18 Ländern und Produkten in 56 Ländern weltweit ist CGM das eHealth- Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungs­er­bringern. Über 5.600 hochqualifizierte Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen.

Die Produkte und Dienstleistungen von CGM stehen für intelligente und übergreifende Kommunikations- und Vernetzungslösungen und verbinden Ärzte aller Fachrichtungen, Krankenhäuser, Apotheken, soziale Einrichtungen und Kostenträger. Das gemeinsame Merkmal aller Produkte im CGM-Portfolio ist die sektorenübergreifende, sichere und datenschutzkonforme Kommunikation. Mit unseren Technologien ist eine Vernetzung der Teilnehmer des österreichischen Gesund­heitswesens schon heute möglich.

