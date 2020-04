Coronavirus – Wiener Unternehmen DMS entwickelt automatisierte Zutrittslösung für Supermärkte mit Ampelsystem

Testbetrieb für internationalen Handelskonzern in Ostösterreich angelaufen

Wien (OTS) - Die neuen Regeln für den Zugang zu Supermärkten bringen vor allem für Handelsketten, die große Filialen betreiben, neue Herausforderungen. Neben der Verteilung von Mund-Nasen-Schutz gilt es nun auch das Zutrittsmanagement für Kundinnen und Kunden besser zu organisieren, damit die notwendigen Abstände eingehalten werden können.

Die Digitale Mediensysteme GmbH (DMS) hat heute, Freitag, im Auftrag einer international tätigen Handelskette den Testbetrieb für eine innovative Zutrittslösung in 15 Filialen in Ostösterreich begonnen. Diese ermöglicht es, die Anzahl der Kunden automatisiert zu erheben und gibt bei zu starker Frequenz ein optisches Signal (etwa in Ampelfarben).

Die Beschäftigten in den jeweiligen Filialen können sich damit stärker der Desinfektion der Einkaufswagen sowie der Information der Kundinnen und Kunden widmen.

Das Zutrittsmanagement braucht nur einen Stromanschluss, lässt sich einfach auf- und abbauen und kann ab sofort eingerichtet und gemietet werden (Mindestdauer zwei Monate).

Hier ist das System im Detail beschrieben: https://www.digitale-medien.at/covid-19/

Weitere Angebote von DMS für den stationären Handel, Behörden, öffentliche Einrichtungen etc.:

Kostenloses Infopaket (animierte Clips) für den POS zum Download: https://digitale-medien.shortcm.li/KN6dZM

Online-Reservierungssystem für die Steuerung des Publikumsverkehrs schon vor dem Besuch (für persönliche Termine etc.): https://digitale-medien.shortcm.li/WTDxAj

Über die Digitale Mediensysteme GmbH: Die „Digitale Mediensysteme GmbH“ wurde 2004 gegründet und hat sich seitdem zu einem führenden Digitalisierungspartner für Retail-Betriebe im DACH-Raum entwickelt. Außerdem ist das Unternehmen vom Standort in Wien-Ottakring aus projektbezogen in Italien, Slowenien und Ungarn, insgesamt 13 Ländern aktiv. Ein Team von rund 25 MitarbeiterInnen sorgt dafür, dass multimediale Inhalte in Handels- und Dienstleistungsbetrieben am POS die Menschen zuverlässig dort erreichen, wo sie konkreten Nutzen bringen. Digital Signage sowie Instore-Radio und Corporate-TV-Lösungen bieten relevante Informationen bzw. einen Beitrag zu einem umfassenden Markenerlebnis. DMS arbeitet mit den besten Technologieanbietern zusammen und agiert als Full-Service-Agentur, die von der Konzeption über Entwicklung und Implementierung bis hin zur laufenden redaktionellen und technischen Betreuung alles anbieten kann. www.digitale-medien.at

Rückfragen & Kontakt:

Oliver Nitz

0660 7300944

oliver.nitz @ digitale-medien.at