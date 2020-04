AVISO: Pressekonferenz mit 'Allianz für Österreich'-Klubobmann Karl Baron

Wien (OTS) - Hiermit laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien zu folgendem Termin ein:

PRESSEKONFERENZ zu den Themen

COVID 19 – Allgemeine Stellungnahme zu Maßnahmen der Regierung Weiterentwicklung und neue organisatorische Strukturen in der DAÖ



mit Klubobmann Karl Baron und Gast

Zeit: Sonntag, am 05. April 2020, um 10:30 Uhr

Ort: DIE ALLIANZ FÜR ÖSTERREICH, DAÖ LT- & GR-Klub Wien, Ebendorferstraße 4/EG, 1010 Wien

‚Die Allianz für Österreich‘ wird die Pressekonferenz via Livestream auf ihrer Webseite (www.daoe-wien.at) sowie auf Facebook (www.fb.com/dieallianzoe) übertragen. Eine diesbezügliche Pressemitteilung mit Download-Link des Livestreams wird nach der Pressekonferenz ausgesandt.

Um die Vorgaben hinsichtlich des Sicherheitsabstandes zu gewährleisten, ist der Zutritt zur Pressekonferenz nur nach vorher erfolgter Akkreditierung möglich. Akkreditierungswünsche richten Sie bitte unter Angabe Ihres Namens und des Mediums per Email an office@daoe-wien.at oder telefonisch unter 01 4000 82231.

Akkreditierungen werden nach dem Zeitpunkt des Einlangens bearbeitet.

Achtung: Es besteht aufgrund der räumlichen Gegebenheiten eine Obergrenze an Teilnehmern, daher werden die beiden verfügbaren Kameraplätze an ORF und OE24 vergeben. Maximal sechs weitere Medienvertreter sind darüber hinaus zugelassen.



Für alle Redakteurinnen und Redakteure, die nicht an der Pressekonferenz vor Ort teilnehmen können, besteht die Möglichkeit, Fragen an die Protagonisten der Pressekonferenz per WhatsApp an 0677 - 637 382 55 zu übermitteln.



Beim Eingang werden Desinfektionsmittel, Mund-Nasen-Schutz und Einweghandschuhe für Sie bereitgehalten.

