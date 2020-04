Daheim spürt man mehr: oeticket liefert die beste Unterhaltung für das Team Österreich ins Wohnzimmer

Von Sprach- und Musikkursen bis zum Navigator durch das digitale Kulturangebot: Auf https://service.oeticket.com/daheim gibt es Entertainment-Tipps für die Zeit zuhause.

Wien (OTS/LCG) - Nachdem Konzerte, Shows und Events in diesen Wochen aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Verbreitung nicht stattfinden dürfen, kommt die Unterhaltung in die eigenen vier Wände. Um hier nicht mühsam das Internet durchsuchen zu müssen, stellt oeticket Künstlern und Privatpersonen seine enorme Reichweite zur Verfügung: Auf https://service.oeticket.com/daheim liefert oeticket eine Übersicht von spannenden Angeboten, die nicht nur gegen Lagerkoller wirken, sondern auch den Tag im Home-Office anregend ausklingen lassen oder den Wissenshorizont erweitern. Der digitale Navigator durch die Angebotsvielfalt wird von der Redaktion des !ticket-Magazins laufend erweitert. Besonderen Schwerpunkt legt die österreichische CTS-EVENTIM-Tochter auf rot-weiß-rote Angebote vom Team Österreich für das Team Österreich. Und jeder, der hier etwas an Inhalten beisteuern möchte, ist herzlich eingeladen, dies auch zu tun.

„Mehr denn je sehnen sich in diesen Tagen alle nach Live-Erlebnissen. Bis es soweit ist, beginnen wir, das Kultur- und Unterhaltungsangebot, das in den letzten Tagen entstanden und online verfügbar ist, unter einer Adresse zu sammeln und die Zeit zu verkürzen. Sowohl das facettenreiche Repertoire der österreichischen Kulturszene als auch die überraschenden Begabungen von Privatpersonen bieten unglaublich viel, das es zu entdecken gilt und Freude auf die nächsten Live-Erlebnisse macht“ , sagt oeticket-CEO Christoph Klingler.

#zuhausekonzerte: Im Wohnzimmer der Stars

Zahlreiche Stars wie Vanessa Mai, Lukas Graham, Alec Benjamin, Tom Walker oder Beatrice Egli spielen in Zusammenarbeit mit „Headliner“ allabendlich Live-Konzerte aus den Wohnzimmern für die Wohnzimmer. Das Musik- und Entertainmentmagazin bringt die Fans so nahe an ihre Stars, wie es derzeit nur geht.

Wer sich schon auf die nächsten Kulturveranstaltungen einstimmen will, findet eine Selektion sehenswerter Digitalangebote wie „Abgesagt? Angesagt!“ aus dem Rabenhof-TV-Studio, Produktionen aus dem Globe Wien oder die Live-Streams aus den besten Konzertsälen der Welt, die aktuell vom Wiener Konzerthaus präsentiert werden.

Tanzend, jonglierend, besonnen und musikalisch durch den neuen Alltag

Um fit durch die herausfordernde Zeit zu kommen, gibt es außergewöhnliche Ideen, die Spaß machen. oeticket empfiehlt etwa einen Online-Tanzkurs bei der Tanzschule Chris, einen Jonglierkurs oder zahlreiche digitale Fitness-Programme. Den Weg zur inneren Mitte finden auch die Kleinsten bei Meditationstrainerin Vily Bergen in ihrer neuen Reihe „My Little Meditation“.

Wer schon immer mal ein Instrument lernen wollte, findet vielleicht gerade jetzt die Zeit, um einen kostenlosen Online-Crashkurs zu absolvieren und schon bald bei den abendlichen Balkonkonzerten aufzutreten. Auch die DJs von Morgen können sich jetzt schon in ausgelassene Partys eingrooven und sich in Kursen mit Tools wie Rekordbox und Traktor anfreunden.

Horizonterweiterung statt Fernreise

Sogar kostenlose Fremdsprachenkurse finden sich auf dem Anti-Langeweile-Portal von oeticket: 16 Sprachen können von der Couch aus gelernt werden. Zusätzlich wartet ein Einsteigerkurs in die österreichische Gebärdensprache auf interessierte Teilnehmer.

Auch in Kalligrafie können sich Interessierte kostenlos üben oder nach vollendetem Frühjahrsputz ihr Wissen zum Upcycling erweitern und aus Altem Neues machen.

Gemeinsam stark im Team Österreich

Die besten Möglichkeiten, um Gutes zu tun oder sich in den Dienst der Gesellschaft zu stellen, finden sich ebenfalls auf der neuen oeticket-Website. Ganz gleich, ob man das #TeamNächstenliebe der Caritas unterstützen, dem Lieblings-Lokal ums Eck mit der Aktion vorfreude.kaufen helfen oder gemeinsam mit dem Neunerhaus obdachlosen Menschen Gutes tun will. Wertvolle Tipps finden auch alle, die gerne bei österreichischen Shops kaufen und damit die lokale Wirtschaft unterstützen: oeticket bietet dem lokalen und regionalen Handel sowie Produzenten eine Plattform.

