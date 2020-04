Ansprache des Bundespräsidenten heute in der „Zeit im Bild“ um 19.30 Uhr

Wien (OTS) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird sich heute, am 2. April 2020, im Zusammenhang mit der Coronakrise ein weiteres Mal an die Österreicherinnen und Österreicher wenden. Er tut das um 19.30 Uhr im Rahmen der durchgeschalteten „Zeit im Bild“ in ORF 1, ORF 2 und ORF SPORT +.

