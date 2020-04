Erfolgreiches Geschäftsjahr 2019 für die Salzburg AG

Investitionsbudget 2020 sichert nach der Krise Infrastruktur und Arbeitsplätz

Salzburg (OTS) - Die Salzburg AG konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr sowohl Umsatz als auch Ergebnis erneut steigern. Mit 1,54 Milliarden Euro lagen die Umsatzerlöse 2019 um 4,4 % über den Umsätzen 2018. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) stieg um 7,6 % auf 50,26 Mio. Euro. Stärkster Umsatztreiber war erneut der Bereich Energie.

Mit deutlichen Zuwächsen bei Umsatz und Ertrag konnte der Vorstand der Salzburg AG anlässlich der Aufsichtsratssitzung am 2. April ein positives Geschäftsergebnis für das Geschäftsjahr 2019 vorlegen. Angesichts der aktuellen herausfordernden Situation konnte damit eine solide wirtschaftliche Basis geschaffen und die strategische Neuausrichtung des Unternehmens hin zu einem digitalen Technologieunternehmen weiter vorangetrieben werden.

Landeshauptmann und Aufsichtsratsvorsitzender Wilfried Haslauer: „2019 war ein erfolgreiches Jahr für die Salzburg AG. Sowohl finanziell, aber auch im Hinblick auf die Zukunftssicherung des Unternehmens. Die Salzburg AG hat früher als andere Energieversorger begonnen, auf die technologischen und wirtschaftlichen Veränderungen zu reagieren. Das zahlt sich aus in den schwierigen Zeiten, die wir jetzt durchleben. Gerade in den letzten Wochen hat die Salzburg AG bewiesen, dass sie ein verlässlicher Partner für alle Salzburgerinnen und Salzburger ist. Energie-, Telekom- und Verkehrsversorgung sind gesichert. Mein Dank geht daher an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die täglich Großartiges leisten.“

Erstmals mehr als 1,54 Milliarden Euro Umsatz

Die Salzburg AG konnte im Geschäftsjahr 2019 die Umsatzmarke von 1,54 Milliarden Euro erreichen. Konkret stiegen die Umsatzerlöse der Salzburg AG von 1,47 Milliarden (2018) auf 1,54 Milliarden Euro an. Das Ergebnis vor Steuern übersprang die Marke von 50 Mio. Euro und stieg 2019 auf 50,26 Mio. Euro (2018: 46,7 Mio.).

Salzburg AG-Vorstandssprecher Leonhard Schitter: „Das Ergebnis für das Geschäftsjahr 2019 ist erfreulich. Alle steuerungsrelevanten Kennzahlen des Unternehmens konnten auch 2019 erheblich verbessert werden. Aber was noch wichtiger ist: wir konnten 2019 mit gezielten Investitionen und internen Restrukturierungsmaßnahmen wieder einen großen Schritt zur Zukunftssicherung des Unternehmens machen. Wir sind ein stabiles, agiles Unternehmen und das kommt uns in den jetzigen Krisenzeiten entgegen. Dadurch konnten wir in den letzten Wochen alle Maßnahmen treffen, um einerseits die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter zu schützen und andererseits die Versorgungssicherheit des Landes zu gewährleisten. Unsere Mitarbeiter leisten derzeit eine außerordentliche und großartige Arbeit und ich bin zuversichtlich, dass wir aus dieser Krise alle gemeinsam gestärkt hervorgehen.“

Dynamische Umsatzentwicklung in den Bereichen Strom, Telekom und Touristische Bereiche

Mit 1,17 Milliarden Euro (2018: 1,11 Milliarden Euro) bleibt die Energiewirtschaft weiterhin der bedeutendste Geschäftsbereich der Salzburg AG. Im Strombereich betrug die Steigerung gegen-über dem Vorjahr rund 90,2 Millionen Euro (+12,6 %), womit ein Umsatz von 808 Millionen Euro erreicht wurde. Die Eigenerzeugung im Bereich Strom stieg 2019 um 6,7 % auf 1.772,28 GWh an. Im Bereich der Gasversorgung sanken die Umsätze aufgrund rückläufiger Marktpreise im Gegenzug um 8,7 % auf 359,7 Millionen Euro.

Mit einem Umsatz von 284,8 Mio. Euro (2018: 281,4 Mio.) trug der Bereich Netze auch 2019 kräftig zum positiven Umsatzergebnis der Salzburg AG bei. Der Umsatz im Bereich Fernwärme stieg um 6,3 % auf 64,1 Mio. Euro. Der Bereich Telekom erzielt schon seit Jahren ein konstantes Wachstum. Die Kundenzahlen konnten 2019 erneut in sämtlichen Bereichen (Kabelfernsehen, Internet, Datendienste und Telefonie) gesteigert werden. Im Bereich Internet zählt die Salzburg AG nun erstmals über 100.000 Kunden (+ 8,4 %).

Im Verkehrsbereich blieb der Umsatz mit 62 Mio. Euro nahezu konstant (2018: 62,4 Mio.), wobei die Fahrgasterlöse um 2 % auf 52,2 Mio. Euro zulegten. Mit 43,1 Millionen Fahrgästen im Bereich Obus (2018: 42,8 Mio.) und 5 Mio. Fahrgästen bei den Salzburger Lokalbahnen blieb die Anzahl der beförderten Personen auch 2019 auf konstant hohem Niveau. Inklusive der Pinzgauer Lokal-bahn beförderte die Salzburg AG 2019 mehr als 49 Mio. Fahrgäste.

Eine dynamische Umsatzentwicklung verzeichnete der Bereich Touristische Bahnen, wo der Umsatz um 44,1 % auf 18,3 Mio. Euro stieg. Mit Jahresbeginn 2019 wurden alle touristischen Aktivitäten des Konzerns (FestungsBahn, MönchsbergAufzug, WolfgangseeSchifffahrt und Schafberg-Bahn) unter die einheitliche Leitung der 100-Prozent-Tochter „Salzburg AG Tourismus Management GmbH“ gestellt. Bei allen touristischen Angeboten konnten die Beförderungszahlen 2019 zum Teil kräftig gesteigert werden. Das größte Plus gab es mit rund 15 Prozent bei der WolfgangseeSchifffahrt, die 2019 mehr als 530.000 Passagiere beförderte.

Auf der Kostenseite war die Salzburg AG 2019 mit einem gestiegenen Materialaufwand konfrontiert. Der Materialaufwand enthält sämtliche Strom- und Gasbezugskosten und stieg 2019 um 4,7 % auf 1,12 Milliarden Euro. Der Personalaufwand stieg im selben Zeitraum von 195,9 auf 210,4 Mio. Euro. Rückläufig war der Zinsaufwand, der 2019 von 7,76 Mio. Euro auf 7,05 Mio. Euro sank. Der Mitarbeiterstand zum 31.12.2019 betrug 2.138 (2018: 2055).

In der Bilanz ist die Salzburg AG auch 2019 solide aufgestellt: Die Bilanzsumme der Salzburg AG betrug 2019 rund 1,56 Milliarden Euro. Das Eigenkapital im weiteren Sinn – das heißt unter Einrechnung von Investitions- und Baukostenzuschüssen – erreichte mit 866,7 Millionen Euro (2018: 855,9 Millionen Euro) einen Anteil von 55,5 Prozent am Gesamtkapital (Vorjahr: 56,5 Prozent). Dem gegenüber standen Verbindlichkeiten in Höhe von 287,0 Millionen Euro (2018: 262,0 Millionen Euro). Es wurden zur Finanzierung der deutlich gestiegenen Investitionstätigkeit Darlehen in Höhe von 35,0 Millionen Euro neu aufgenommen.

Investitionen in den Bereichen Strom und Telekom

Die Investitionsquote der Salzburg AG blieb 2019 weiter hoch: Die Zugänge zum Anlagevermögen betrugen insgesamt 131,9 Millionen Euro (2018: 111,2 Millionen Euro). Von den Gesamtzugängen entfielen auf Sachanlagen 118,2 Millionen Euro. In Sachanlagen aller Netzsparten wurden insgesamt 78,4 Millionen Euro investiert. So wie in den Vorjahren profitierten davon auch in diesem Geschäftsjahr vor allem die Bereiche Strom und Telekom. Beispielsweise entfielen im Jahr 2019 rund 16,2 Mio. Euro auf die Smart-Meter-Einführung. Auf den Verkehrsbereich entfielen Investitionen im Ausmaß von 15,3 Millionen Euro.

Ausblick: Versorgungssicherheit im Fokus

Als zentrales Versorgungsunternehmen in den Bereichen Energie, Verkehr und Telekommunikation kommt der Salzburg AG im Westen Österreichs eine wesentliche Rolle bei der Aufrechterhaltung der notwendigen Infrastruktur zu. Angesichts der herausfordernden Situation rund um die Bewältigung der Corona-Krise liegt der kurzfristige Fokus der Salzburg AG 2020 auf der Sicherstellung der Versorgungslage für alle Salzburgerinnen und Salzburger. Die Salzburg AG betont nochmals, dass man gemeinsam mit der Salzburg Netz GmbH die Versorgung des Bundeslandes mit Strom, Wasser, Wärme, Internet und Verkehr (Obus, Lokalbahn) auch in herausfordernden Zeiten sicherstellen wird. Sowohl die Betriebssituation als auch die Netzsituation sind weiterhin stabil.

Strategische Weiterentwicklung und Ausblick 2020

Aufgrund der gedrosselten Produktion der heimischen Industrie zeichnete sich bei der Salzburg AG in den letzten Wochen ein temporärer Rückgang der Stromversorgung im Industriebereich ab. Konkrete Auswirkungen der Corona-Krise auf die Absatz- bzw. Ertragssituation sind zum derzeitigen Stand jedoch schwer abschätzbar.

Schitter betont, dass das Unternehmen an den eingeleiteten Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Salzburg AG hin zu einem digitalen Technologieunternehmen weiterhin festhält. Beim Schwerpunkt Elektromobilität wird der Ausbau der Ladeinfrastruktur vorangetrieben. Energie-Dienstleistungen wie Photovoltaik und Wärmepumpen werden gezielt ausgebaut, um eine noch stärkere Kundenbindung zu erreichen. Im Telekom-Bereich wird die Salzburg AG die Erschließung mit Breitband auch in den ländlichen Gebieten vorantreiben. Im Energiebereich werden die Investitionen für die Einführung von Smart-Metering fortgesetzt. Insgesamt wurde vom Aufsichtsrat ein Investitionsbudget von rund 166,4 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2020 beschlossen. Leonhard Schitter: „Gerade jetzt ist es wichtig, den größeren Blick nicht zu verlieren und für die Zeit nach der Krise vorzusorgen. Deshalb werden wir auch 2020 weiter kräftig in die Infrastruktur Salzburgs investieren. Der Aufsichtsrat hat für 2020 ein Investitionsbudget von 166,4 Millionen Euro beschlossen und diese Mittel werden wir auch einsetzen, damit Salzburgs Wirtschaft nach der Krise rasch wieder in die Gänge kommt. Eine funktionierende, moderne und zukunftsfähige Infrastruktur ist die beste Voraussetzung dafür.“

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Daniela Kinz

Leitung Konzernkommunikation, Konzernsprecherin

Tel.:+43 676 86822800

E-Mail.: pr @ salzburg-ag.at