Land Tirol fordert umgehend Aufklärung von AGES und Gesundheitsministerium

Erster bestätigter Corona-Fall in Ischgl liegt Tiroler Behörden am 7. März vor

Innsbruck (OTS) - Das Land Tirol fordert die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit AGES sowie das Gesundheitsministerium in aller Deutlichkeit auf, die Darstellungen bei der heutigen Pressekonferenz zu Ischgl umgehend aufzuklären. Vor MedienvertreterInnen wurde heute in den Raum gestellt, dass eine Schweizerin bereits am 5. Februar in Ischgl Symptome gezeigt haben soll und dann am 9. März, also über einen Monat später, positiv auf Corona getestet wurde. Dem Land Tirol liegen keine derartigen Informationen vor, vielmehr musste das Land Tirol diese „neuen Inhalte“ wie alle anderen auch direkt von der Pressekonferenz der AGES erfahren.

Die Tiroler Gesundheitsbehörden weisen an dieser Stelle nochmals ausdrücklich darauf hin, dass die erste positive Testung aus Ischgl auf den 7. März zurückgeht. An diesem Tag wurde der deutsche Barkeeper der Bar Kitzloch positiv getestet. Auf die Spur des Barkeepers war man gekommen, weil die Tiroler Gesundheitsbehörden nach Hinweisen der isländischen Behörden entschieden hatten, alle Personen in Ischgl, die im Zuge der Erhebungen über grippeähnliche Symptome klagen, einem verpflichtenden Coronaabstrich zu unterziehen.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen nach der ersten positiven Testung des Barkeepers haben die Gesundheitsbehörden auch Erhebungen im unmittelbaren Arbeitsumfeld des Barkeepers durchgeführt. Im Zuge dessen wurde auch eine Schweizerin getestet, die ebenso als Kellnerin im Kitzloch arbeitete. Das positive Ergebnis dieser Schweizerin lag am 9. März vor – insoweit stimmen die Daten der Tiroler Gesundheitsbehörden mit den Daten der AGES überein. Diese Schweizerin hat im Zuge der Testung angegeben, dass sie am 5. März – und nicht am 5. Februar – erste Symptome gezeigt hat.



