Dr. Schär bedankt sich bei allen Produktionsmitarbeitern weltweit mit einem Bonus von 15 %

Burgstall, Italien (ots/PRNewswire) - Im Hinblick auf COVID-19 hat das Südtiroler Unternehmen Dr. Schär beschlossen, die Bemühungen seiner weltweiten Produktionsbelegschaft mit einem Bonus von 15% pro Arbeitsstunde während der Coronavirus-Gesundheitskrise zu honorieren.

"Als Familienunternehmen halten wir es für selbstverständlich, unsere Mitarbeiter in diesen kritischen Zeiten zu unterstützen", sagt Brigitte Kurz, Chief Financial Officer von Dr. Schär. "Für unsere Mitarbeiter lediglich alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um diese Herausforderung zu meistern, kam uns nicht ausreichend vor. Deshalb haben wir beschlossen, uns zusätzlich mit einem Bonus, als Zeichen der Anerkennung für ihre harte Arbeit, zu bedanken."

Dr. Schär gibt nicht nur, sondern bekommt auch etwas zurück: Angesichts der schwierigen Lage wurden Tausende Schutzmasken kurzfristig von einem chinesischen Lieferanten für eine Reihe von Dr. Schär-Werken in aller Welt organisiert und kostenlos zur Verfügung gestellt. So sieht grenzüberschreitende Solidarität aus.

Über Dr. Schär:

Unsere Geschichte begann 1922 mit der Vision, das Leben von Menschen mit besonderen Ernährungsbedürfnissen zu verbessern. Die Nähe zu unseren Konsumenten ist dabei unsere Grundeinstellung von Anfang an. Unsere Kernkompetenz ist unser Erfolgsrezept, spezielle Anforderungen an die Ernährung mit Lebensfreude und Lebensgenuss zu verbinden. Die Werte Verantwortung, Fortschritt und Nähe geben dem Unternehmen Stabilität und Berechenbarkeit.

Wir sind ein Familienunternehmen mit internationaler Ausrichtung, mit 18 eigenen Standorten in elf Ländern und mehr als 1.400 Mitarbeitern weltweit. Unsere Produkte sind in mehr als 85 Ländern erhältlich. Südtirol ist die Heimat von Dr. Schär. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Burgstall bei Meran, im Herzen der italienischen Alpen.

www.drschaer.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1139976/Dr_Schar_Brigitte_Kurz.jpg Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1139975/Dr_Schar_gluten_free_bread.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1139977/Dr_Schar_Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Schär AG / SPA

Italien

Stefania Cosimi

Telefon: +39-(0)-473-293-564

E-Mail: Stefania.Cosimi @ drschaer.com



Weber Shandwick

Deutschland

Stefanie Vogl

Telefon: +49-(0)-89-380-179-78

E-Mail: presse @ drschaer.com