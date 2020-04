ÖHGB: Private VermieterInnen in Unterstützungsfonds aufnehmen!

Private VermieterInnen, die mit Mietausfällen und laufenden Kostenbelastungen konfrontiert sind, sollen wie neue Selbständige und NGO in Unterstützungsfonds aufgenommen werden.

Wien (OTS) - Gerade die kleinen und mittleren EigentümerInnen, wie zum Beispiel all jene, die zur Aufbesserung der eigenen Pension auf die Einkünfte aus der privaten Vermietung ihrer Wohnung angewiesen sind, „sollen bei Mietausfällen nicht durch die Finger schauen. Das gleiche gilt für Eigentümer eines Ein- oder Mehrfamilienhauses, die für die laufende Erhaltung verantwortlich sind“ präzisiert ÖHGB-Präsident, RA Dr. Martin Prunbauer und sagt weiter: „Das wirtschaftliche Risiko dieser Krise darf nicht ausschließlich an EigentümerInnen und privaten VermieterInnen hängen bleiben. Diese sind ebenso wie alle anderen Berufsgruppen von der Krise betroffen und dürfen nicht noch weiter belastet werden. Denn auch Vermieter müssen aufgrund von Mietausfällen und laufenden Kostenbelastungen wie Betriebskosten, Instandsetzungsmaßnahmen etc. Hilfe in Anspruch nehmen können. Dafür setzen wir uns ein!“

Es kommt auch eine Zeit nach der Krise…

Der ÖHGB ist der Meinung, dass es gerade die kleinen und mittleren Eigentümer brauchen wird, um nach der Krisenzeit die kleinteilig organisierte heimische Wirtschaft wieder hochzufahren. „Denn vor allem private ImmobilieneigentümerInnen leisten einen großen Anteil an der Gesamtinvestitionssumme im Bau- und Baunebengewerbe und haben sich bereits in der Vergangenheit als stabiler Konjunkturmotor für die heimische Wirtschaft erwiesen.

Der Österreichische Haus- und Grundbesitzerbund (ÖHGB, www.oehgb.at) ist die größte freiwillige Interessenvertretung österreichischer Haus-, Grund- und Wohnungseigentümer. Die Hauptaufgabe des ÖHGB besteht im Schutz und in der Förderung des Privateigentums sowie der Wahrnehmung der gemeinsamen Interessen der privaten ImmobilienbesitzerInnen. Die ca. 30.000 Mitglieder teilen sich auf die neun Landesverbände auf, die ihren Mitgliedern mit fundierten Rechts-, Steuer-, Versicherungs-, Bau- bzw. Finanzierungsberatungen und weiteren, umfangreichen Informations- und Serviceleistungen, zur Seite stehen. Darüber hinaus betreiben der ÖHGB und dessen Landesverbände im Interesse der Mitglieder aktive Standespolitik in der Interessenvertretung auf allen Ebenen.

