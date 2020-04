AK NÖ-Wieser: Auch Stundung der Mieten muss zinsfrei sein

St. Pölten (OTS) - Die Ankündigung der Bundesregierung, Betroffenen aufgrund der Coronakrise die Miete für drei Monate zu stunden, ist grundsätzlich positiv. „Aber diese Stundung muss zinsfrei sein, ohne zusätzliche Kosten“, fordert AK NÖ-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser.



Geht es nach der Bundesregierung, muss die jetzt gestundete Miete bis Jahresende mit Verzugszinsen nachgezahlt werden. Bis zu 4 Prozent können dabei verlangt werden. „Das haben sich unschuldig in Not geratenen Menschen nicht verdient. Rasche Hilfe ohne zusätzliche Belastungen muss jetzt Priorität haben“, so Wieser.

