Hacker/Ruck: Wien zahlt Sonderprämie für 24-Stunden-Betreuerinnen

Wirtschaftskammer und Stadt einigen sich auf Rahmenbedingungen – Wichtige Unterstützung für Betreuung zuhause

Wien (OTS) - In der gestrigen Konferenz mit Sozialminister Rudolf Anschober haben sich die Soziallandesräte auf eine Sonderprämie für 24-Stunden-Betreuerinnen geeinigt. Im Rahmen der österreichweit einheitlichen Regelung wird Wien einmalig 500 Euro an jene Betreuerinnen zahlen, die ihren Dienst im Anschluss an den üblichen Turnus um mindestens vier Wochen verlängern. Die Abwicklung der Auszahlung übernimmt die Wirtschaftskammer Wien.

„Mit der Prämie unterstützen wir jene Wienerinnen und Wienern, die trotz Rund-um-die-Uhr-Bedarfs zuhause betreut werden“, sagt Gesundheits- und Sozialstadtrat Peter Hacker. „Es ist aber auch ein Dankeschön an jene Betreuerinnen, die länger von der eigenen Familie getrennt bleiben und sich weiterhin um unsere Seniorinnen und Senioren kümmern.“

Die Auszahlung der Sonderprämie erfolgt über die Wiener Wirtschaftskammer, die dazu ein eigenes Projektteam einrichtet. Details dazu werden in den nächsten Tagen bekannt gegeben.

„In Wien arbeiten tausende ausländische selbstständige Betreuungskräfte im 24-Stunden Dienst. Es ist wichtig und richtig, mit diesem Bonus die Betreuerinnen mit einem finanziellen Anreiz für ihren Einsatz zu unterstützen und damit auch den Pflegebedarf der Wienerinnen und Wiener zu sichern“, so Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien.

Rückfragen & Kontakt:

Reinhard Krennhuber

Mediensprecher Stadtrat Peter Hacker

01 4000-81248

reinhard.krennhuber @ wien.gv.at



Wirtschaftskammer Wien

Anja Gaugl

Presse und Newsroom

01 51450 1585

anja.gaugl @ wkw.at