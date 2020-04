Klarheit für Arbeitnehmer: Neue Webseite bündelt Informationen zu Corona-Kurzarbeit

Wien (OTS) - „Wir wollen alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer darüber informieren, was Kurzarbeit für sie bedeutet. Daher gibt es ab sofort alle relevanten Informationen zur Corona-Kurzarbeit gesammelt auf einer Webseite“, sagt Arbeitsministerin Christine Aschbacher.

Auf der neuen Plattform werden die wichtigsten Fragen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern übersichtlich beantwortet. Zum Beispiel: Wie funktioniert die Kurzarbeit? Wieviel Geld bekomme ich und wer zahlt wieviel von meinem Gehalt? Was ändert sich an meinen Arbeitszeiten? Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erfahren außerdem, wie sie das Unternehmen am besten auf die Möglichkeit der Kurzarbeit aufmerksam machen können.

Alle Informationen zur Corona-Kurzarbeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gibt es ab sofort sowohl unter www.corona-kurzarbeit.gv.at als auch unter www.coronakurzarbeit.at.

