Coronavirus - Kucher: Von Pflegeheimen bis Risikopatienten: es braucht endlich eine klare Linie

SPÖ fordert Rechtsanspruch auf Betreuungszeit für Angehörige von Risikopatienten

Wien (OTS/SK) - „Am Montag hat die Bundesregierung versprochen, dass es Lösungen für Risikopatienten und ihre Angehörigen gibt. Bis heute warten die betroffenen Menschen und deren Familien auf klare Richtlinien der Regierung“, so SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher zur heutigen Pressekonferenz von Minister Anschober. Kurz, Aschbacher, Anschober - jeden Tag geht die Regierung mit anderen Informationen raus. „Was ist mit einem jungen Zivildiener, der in der Wohnung mit der kranken Großmutter lebt? Was ist mit der Reinigungsfrau, die täglich von der Arbeit zu ihrem herzkranken Mann nach Hause geht? Was ist mit schwangeren Arbeitnehmerinnen, die sich Sorgen machen? Diese Menschen sind verunsichert und haben Angst um ihre schutzbedürftigen Familienmitglieder. Statt wechselhaften Ankündigungen brauchen diese Menschen klare Zusagen, sodass man sich auskennt“, fordert Kucher. ****

Die SPÖ fordert daher einen Rechtsanspruch auf Betreuungszeit, wenn Angehörige mit Risikopatienten in einem Haushalt leben. „Es kann nicht sein, dass sich Menschen zwischen der Gesundheit ihrer Liebsten und dem eigenen Arbeitsplatz entscheiden müssen“, so Kucher.

Bis heute gibt es auch kein klares Konzept für Pflegeheime. Seit Wochen weisen Experten auf dringend notwendigen Schutz von Menschen in Pflegeheime hin. Auf österreichweit einheitliche Schutzvorkehrungen warten wir noch immer. „Auch hier braucht es eine Gesamtstrategie und ein Schutzpaket mit ausreichend Tests und Schutzausrüstungen und zentraler Koordinierung. Nicht nur für Heime, auch für die mobilen Pflegedienste. Was diese Menschen nicht brauchen, sind tägliche Pressekonferenzen von verschiedenen MinisterInnen mit teils sich widersprechenden und unklaren Aussagen von Empfehlungsschreiben über Entscheidungen, die auf HausärztInnen abgeschoben werden“, so Kucher. (Schluss) up/sl

