NEOS: ORF muss sich mit Freien Mitarbeiter_innen und Produzent_innen solidarisch zeigen

Brandstötter: „Durch die Gebührenfinanzierung hat der ORF eine soziale Verantwortung und muss den Freien unter die Arme greifen.“

Wien (OTS) - NEOS-Mediensprecherin Henrike Brandstötter zeigt sich über die Kurzarbeitspläne des ORF verwundert. „Es stellt sich die Frage: Welche Personen werden in Kurzarbeit geschickt und weshalb? Es braucht jetzt vor allem Lösungen für die vielen Freien Mitarbeiter_innen und Selbstständigen, die keine Jahresverträge und momentan durch den ORF keine Einnahmen mehr haben“, sagt Brandstötter. Gerade der ORF habe aufgrund seiner Gebührenfinanzierung durch die Bürger_innen soziale Verantwortung gegenüber Freien Mitarbeiter_innen und Produzent_innen.



Brandstötter: „Natürlich ist es sinnvoll, dass man Lösungen für die zu erwartenden Umsatzrückgänge beim ORF sucht, aber ob da Kurzarbeit die beste Lösung ist, muss auch in Krisenzeiten gefragt werden dürfen. Vor allem der ORF muss als gebührenfinanzierter Marktführer diese schwierige Phase nutzen, um der österreichischen Film- und Medienbranche unter die Arme zu greifen und weiterhin, soweit wie möglich, Produktionen durchzuführen und Projekte anzuschieben. Es wird wieder eine Zeit danach kommen, in der wir diese Produktionen und Ideen brauchen werden. Man kann diese Phase auch dafür nutzen, neue Konzepte zu entwickeln und gewisse festgefahrene Strukturen zu hinterfragen.“



