NEOS Wien: Stadt darf ihre Mitarbeiter_innen nicht im Stich lassen

Christoph Wiederkehr: „Wien muss endlich aktiv Schutzmasken besorgen!“

Wien (OTS) - Unverzügliches Handeln fordert NEOS Wien Klubobmann Christoph Wiederkehr von der Stadtregierung in Sachen Schutzausrüstung für Mitarbeiter_innen in exponierten Bereichen: „Es ist ein Witz, dass Supermarktketten binnen Tagen Millionen Masken auftreiben – die Stadt Wien aber untätig bleibt. Wir müssen das Personal in exponierten Bereichen schützen: Vor allem in den Pflegeheimen und bei den Wiener Linien brauchen die Mitarbeiter_innen unverzüglich Schutzbekleidung in ausreichender Menge!“

NEOS Wien Gesundheitssprecher Stefan Gara warnt die Stadtregierung: „Es ist nur eine Frage von Tagen, bis das Maskengebot ausgeweitet wird – etwa auf die Öffis und die Märkte. Auch Patient_innen im niedergelassenen Bereich müssen mit Masken ausgestattet werden können. Die Stadtregierung soll sich nicht in sinnlosen Kleinkriegen mit dem Bund aufreiben, sondern die Bevölkerung schützen! Vor allem Menschen in Pflegeberufen oder in Arztpraxen, die zu wenig Masken (Mund-Nasen-Schutz) haben, sind fassungslos, dass plötzlich in Supermärkten so viele Masken zur Verfügung stehen! Das kann nicht sein – der Schutz für Menschen in Gesundheitsberufen muss im Mittelpunkt stehen.“

