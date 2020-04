ORF-Premiere: „Unter anderen Umständen – Im finsteren Tal“ in Bad Gastein am 4. April

Neuer Fall für Natalia Wörner mit österreichischer Top-Besetzung: Cornelius Obonya, Simon Hatzl, Manuel Rubey und Nicole Beutler

Wien (OTS) - Mordarlarm in Bad Gastein! In ihrem neuen Fall ermittelt Natalia Wörner alias Kommissarin Jana Winter in der ORF-Premiere am Samstag, dem 4. April 2020, um 20.15 Uhr in ORF 2 „Unter anderen Umständen – Im finsteren Tal“. Nach dem Verlust seines Leitungspostens an Jana Winter flieht ihr Kollege Arne Brauner (Martin Brambach) gedemütigt nach Bad Gastein. Als er dort verletzt wird, ist ein Wiedersehen mit Jana allerdings unausweichlich. Und als dann auch noch eine Leiche auftaucht, nimmt sie gemeinsam mit dem Salzburger Kommissar Franz Robanegg (Cornelius Obonya) die schwierigen Ermittlungen im österreichischen Kurort auf. Unter der Regie von Judith Kennel brillieren an der Seite von Wörner und Brambach u. a. die Austromimen Cornelius Obonya, Simon Hatzl, Manuel Rubey und Nicole Beutler. Das Drehbuch schrieb André Georgi.

Mehr zum Inhalt:

Aufregung im idyllischen Bad Gastein! Der deutsche Kriminalbeamte Arne Brauner (Martin Brambach) ist auf einer Wanderung angeschossen worden. Aufgrund seines hohen Alkoholkonsums fehlt Brauner jedoch jede Erinnerung an den Vorfall. Besorgt informiert der Salzburger Kommissar Franz Robanegg (Cornelius Obonya) die Vorgesetzte des Gewaltopfers, Jana Winter (Natalia Wörner). Vielleicht kann sie Licht ins Dunkel bringen. Als Jana und Robanegg unweit des Tatorts eine weibliche Leiche finden, nimmt eine schwierige Ermittlungsarbeit ihren Anfang.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at