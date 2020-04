Corona-Krise & enorme Waldschäden: Zwei Krisen mit massiven Herausforderungen für die Holzindustrie

Wien (OTS) - Einbrüche in den Export- und Absatzmärkten, fehlende grenznahe Schlüsselarbeitskräfte, Einschränkungen beim Gütertransport von Holzprodukten und damit verbundene Produktionsrückgänge – so kann die aktuelle Situation der österreichischen Holzindustrie und deren prekäre Auswirkungen der Corona-Krise beschrieben werden. Nun kommt in den nächsten Wochen und Monaten eine Mehrfachbelastung durch eine Schadholz-Krise hinzu. Die Holzindustrie und die gesamte Wertschöpfungskette Holz werden auf eine harte Probe gestellt, die ohne Unterstützung schwer zu schaffen ist.

Mittlerweile sind mehr als 1.200 Betriebe mit rund 26.000 Mitarbeitern der Holzindustrie bedroht. Ein Ausfall der Säge- und holzverarbeitenden Industrie hätte besorgniserregende Auswirkungen auf die Wertschöpfungskette. „ Die Kombination aus Corona-Krise gekoppelt mit einer Schadholz-Krise, bedingt durch den Borkenkäfer, stellt die Holzindustrie vor eine immense Herausforderung “, so Herbert Jöbstl, Sprecher der Österreichischen Sägeindustrie im Fachverband der Holzindustrie Österreichs. „ Wir stehen derzeit vor einem riesigen Dilemma. Durch den Corona-Virus haben wir aufgrund ausfallender grenznaher Schlüsselarbeitskräfte und den fehlenden Absatz- und Exportmärkten stark eingeschränkte Produktionen. Gleichzeitig wird in der kommenden Zeit von der heimischen Holzindustrie erwartet, die massiven Schadholzmengen weiterzuverarbeiten. Ohne entsprechender Unterstützung wird das nicht möglich sein “, ergänzt Jöbstl.

Zuspitzung durch Schadholzmengen

Aufgrund des starken Schneebruchs im vergangenen Winter und den warmen Temperaturen rechnen Experten in den kommenden Monaten erneut mit massiven Borkenkäferschäden. Diese werden vor allem vorbelastete Regionen in Oberösterreich und insbesondere das Waldviertel in Niederösterreich treffen. Die aktuelle Unplanbarkeit in der Holzindustrie, die Produktionsrückgänge und die dadurch noch vollen Lagerkapazitäten führen zu einer extremen Zuspitzung der Situation. In der Bewältigung der Schadholzthematik braucht es neben einer guten Zusammenarbeit zwischen Forstwirtschaft und Holzindustrie eine starke politische Unterstützung für probate Lösungen.

Politik als Unterstützer mit zentralen Sofortmaßnahmen

Zur Aufrechterhaltung der Holzindustrie und einer maßgeblichen Entlastung in der Schadholzproblematik appelliert die Holzindustrie an die Politik. „ Wir brauchen einen gesicherten freien Grenzverkehr, für unsere Schlüsselarbeitskräfte und auch für unsere Güter. Um es mit den Schadholzmengen aufnehmen zu können, fehlen uns aktuell noch geeignete Rahmenbedingungen und Förderungen im Bereich Transport und Logistik “, betont Jöbstl. Entlastungen der Transportkosten durch Subventionierungen, eine Erhöhung auf 50-Tonnen für Rundholztransporte ohne Kilometerradiuseinschränkungen, die Optimierung der Verladung auf die Bahn und der Ausbau des Kernnetzwerks der RCG wären wirksame Maßnahmen. Damit könnten insbesondere die inländischen Holztransporte gestärkt werden und Schadholz aus den betroffenen Bundesländern österreichweit - ökonomisch und ökologisch sinnvoll – verteilt werden. Eine weitere wesentliche Maßnahme zur Bewältigung der Schadholzmengen ist ein sofortiger Aufbau zusätzlicher Nasslager außerhalb des Waldes. Hierfür braucht es rasche und unbürokratische Hilfe seitens der Regierung und Behörden.

Sicherung der Grundversorgung und der Wertschöpfungskette Holz als Ziellinie

Die heimische Holzindustrie ist eine wichtige Schlüsselindustrie in der Wertschöpfungskette Holz, aber auch für die Versorgungssicherung in Österreich. Sie sichert die Abnahme von Holz aus den Forstbetrieben und rettet damit den Wald, liefert wertvolle Nebenprodukte an die Papier- und Zellstoffindustrie für Hygieneartikel und medizinische Hilfsprodukte wie beispielsweise Schutzmasken – und produziert Holzprodukte wie Holzverpackungen, die wir für den Transport von Lebensmittel benötigen. Darüber hinaus sichert sie die Energie- und Wärmeerzeugung in vielen Regionen Österreichs und sorgt mit seinem klimafreundlichen Baustoff für ein Dach über dem Kopf. „ Wir hoffen daher, dass die Politik den Ernst der drohenden Überlastung und die Bedeutung der Holzindustrie sowie des gesamten Sektors erkennt und rasch handelt “, so Jöbstl abschließend.

