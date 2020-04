Palmsonntagsgottesdienst mit Kardinal Schönborn am 5. April live ab 9.30 Uhr in ORF 2, davor „Feier.Stunde“ um 9.00 Uhr in ORF III

Wien (OTS) - Am Palmsonntag, dem 5. April 2020, überträgt der ORF ab 9.30 Uhr in ORF 2 einen katholischen Gottesdienst mit Kardinal Christoph Schönborn live aus dem Wiener Stephansdom. Die Passion nach Matthäus liest Johannes Silberschneider. Es singt die Mezzosopranistin Angelika Kirchschlager.

Im Rahmen der „Feier.Stunde“ auf ORF III gibt es daher diesmal keine Gottesdienst-Übertragung. Die „Feier.Stunde“ mit den Elementen „Ritual“ und „Ermutigung“ beginnt diesmal um 9.00 Uhr.

Details zur „Feier.Stunde“ am Palmsonntag – ab 9.00 Uhr in ORF III

Ritual: Pessach und die Hintergründe

Von 8. bis 16. April feiern Jüdinnen und Juden in aller Welt Pessach. In der Rubrik „Ritual“ führt Oberrabbiner Paul Chaim Eisenberg in die Feier des Seder-Abends ein und erklärt Hintergründe des großen jüdischen Festes. Dazu zitiert er Texte aus der Haggada, erzählt Geschichten und singt Lieder zum Fest. Pessach, das Fest der Befreiung, das an den Auszug aus Ägypten erinnert, gewinnt in Corona-Zeiten eine besondere Bedeutung.

Ermutigung: Palmsonntag im Schatten der Krise

Die „Ermutigung“ zur Karwoche kommt vom Bischof der Altkatholischen Kirche in Österreich, Heinz Lederleitner.

„Feier.Stunde“ ist ein Projekt für die Zeit der Corona-Krise, in der Gläubige der verschiedenen Religionen nicht zu öffentlichen Gottesdiensten, Gebeten und Ritualen zusammenkommen können. Die Sendung richtet sich aber auch an alle, die mehr über in Österreich vertretene Religionen und Glaubensgemeinschaften erfahren wollen.

Neben der „Feier.Stunde“, die in ORF III, auf der ORF-TVthek und auf religion.ORF.at zu sehen ist, steht den Österreicherinnen und Österreichern wie gewohnt die umfangreiche ORF-Religionsberichterstattung in ORF 2, Ö1 und den ORF-Regionalradios sowie auf religion.ORF.at zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at