Ostern 2020 in ORF 1

ORF-Premieren für die ganze Familie und die „ORF 1 Ferienzeit“ in der Karwoche und zu Ostern

Wien (OTS) - Spannende Filmpremieren für die ganze Familie, ein Osterfest für die Jüngsten im „OKIDOKI“-Programm und eine spezielle Programmleiste für Schülerinnen und Schüler mit der „ORF 1 Ferienzeit“ erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Karwoche und zu Ostern in ORF 1.

„ORF 1 Ferienzeit“, Wissenschaft und Religion

Spannendes aus der Wissenschaft präsentiert Matthias Euba in einer neuen Ausgabe von „Newton“ (4. April, 18.20 Uhr). In „Stephansdom – mit Hightech auf Spurensuche“ begleitet „Newton“ Steinmetz David Skidelsky zu seinem Arbeitsplatz – von der hohen Turmspitze über den Dachboden bis hinunter in die geheimsten Ecken der Katakomben zeigt er verborgene Bereiche des Wiener Stephansdoms, deren Zutritt sonst verwehrt ist. In der Karwoche übergibt Fanny Stapf an Kollegin Kristina Inhof, die von 6. bis 10. April (Montag bis Freitag ab 9.00 Uhr) Schülerinnen und Schüler durch die „ORF 1 Ferienzeit“ begleitet. Die jungen Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet eine Mischung aus spannenden Beiträgen, Reportagen und Dokumentationen. Passend zur Karwoche präsentiert auch Kabarettist und Religionslehrer Stefan Haider gemeinsam mit den Schülerinnen Anna-Lena (11 Jahre) und Flora (9 Jahre) wieder religiöse Themen auf unterhaltsame Weise. Er erklärt beispielsweise, welche Bedeutung Zahlen in den Religionen haben und wie sich die verschiedenen Religionen auf die Kinder der gesamten Welt verteilen. Außerdem Fixpunkt in der „ORF 1 Ferienzeit“ sind wieder täglich drei Ausgaben der „ZIB ZACK“.

ORF-Premieren, Familienfilme zum Wiedersehen und das „Hallo OKIDOKI“-Osterfest

Abwechslungsreiche ORF-Premieren erwartet das ORF-1-Hauptabend-Publikum, wenn „Das Pubertier – Der Film“ (6. April, 20.15 Uhr) die Familienwelt von Jan Josef Liefers auf den Kopf stellt. Mit der Liebe in Zeiten der Kurzmitteilungen bekommen es Karoline Herfurth, Friedrich Mücke und Nora Tschirner in der berührenden romantischen Komödie „SMS für Dich“ (6. April, 21.50 Uhr) zu tun. Krimispannung made in Austria gibt es, wenn in einem neuen Fall der „Soko Kitzbühel: Grünes Feuer“ entfacht (7. April, 20.15 Uhr). In der actionreichen Bibelverfilmung „Auferstanden“ (8. April, 22.20 Uhr) begeben sich Joseph Fiennes und Tom Felton auf die Suche nach dem verschwundenen Leichnam Jesu. Bereits im Vorabend steigt mit „My Big Fat Greek Wedding 2“ (10. April, 18.00 Uhr) das Sequel der romantischen Erfolgskomödie. Chantal und Co. halten dann Anti-Lehrer Elias M’Barek in „Fack ju Göhte 3“ (10. April, 20.15 Uhr) ordentlich auf Trab, der die Chaosklasse diesmal durch die Matura bringen muss, um die leidgeprüfte Goethe-Gesamtschule vor der Schließung zu bewahren. Im Sequel der Kult-Fantasy-Abenteuers „Jumanji: Willkommen im Dschungel“ (12. April, 20.15 Uhr) müssen sich Dwayne „The Rock“ Johnson, Jack Black, Karen Gillan und Kevin Hart durch waghalsige Abenteuer kämpfen, um dem Computerspiel entkommen zu können.

Auch zahlreiche ORF-Premieren für die jüngsten Zuschauerinnen und Zuschauer hält das Osterprogramm von ORF 1 bereit: Karl Markovics ist als Erzähler der märchenhaften Verfilmung von „Die Schneekönigin“ (10. April, 7.20 Uhr) zu sehen. Nach „Burg Schreckenstein“ (10. April, 10.10 Uhr) geht es im starbesetzten Kinderabenteuer, bevor es bei „Wendy – Der Film“ (10. April, 11.40 Uhr) spannende Erlebnisse am Reiterhof gibt. Bei der kunterbunten Truppe auf der Klatschmohnwiese ist in „Die Biene Maja 2 – Die Honigspiele“ (12. April 7.35 Uhr) auch einiges los und im Fantasyfilm „Die Vampirschwestern 3“ (12. April, 10.00 Uhr) steht eine „Reise nach Transsilvanien“ auf dem Programm. Im turbulenten Animationsabenteuer „Ferdinand – Geht STIERisch ab“ (12. April, 14.00 Uhr) versucht dann der gutmütige Stier Ferdinand mithilfe seiner Freunde der Stierkampf-Arena zu entfliehen. „Bigfoot Junior“ (13. April, 8.45 Uhr) und sein verschollener Vater geraten im Animationshit in eine wilde Verfolgungsjagd und „The Boss Baby“ hat um 14.30 Uhr das Sagen und muss im bunten Animationsspaß mit seinem großen Bruder gegen die Bedrohung von süßen Hundewelpen kämpfen.

Noch mehr spannende Filmabenteuer stehen unter anderem mit „Das doppelte Lottchen“ am 10. April, „Die Häschenschule – Jagd nach dem goldenen Ei“, „Ralph reicht’s“ und „Karate Kid“ am 12. April sowie mit „Die Peanuts – der Film“, „Wallace & Gromit auf der Jagd nach dem Riesenkaninchen“, „Oben“, „Baymax – Riesiges Robowabohu“ und einem Wiedersehen mit „Jumanji: Willkommen im Dschungel“ und „Der Zoowärter“ am 13. April auf dem Programm.

Österliche „Kasperl“-Abenteuer gibt es mit „Kasperl & Co: Sepperl, das Nesthäkchen“ (11. April, 7.30 Uhr), „Kasperl & Pezi: Wer fürchtet sich vor Meister Lampe“ (12. April, 7.10 Uhr) und „Kasperl & Hopsi:

Ein Schatz für eine Naschkatz“ (13. April, 7.10 Uhr) und auch bei „Hallo OKIDOKI“ dreht sich am 11. April ab 8.00 Uhr alles um Ostern:

Robert Steiner und Kater Kurt müssen in der aktuellen Situation auch zu Hause bleiben, lassen sich aber das Osterfest nicht verderben. Mit viel Kreativität interpretiert Kurt die gängigen Traditionen neu, um trotz Distanz ein schönes Osterfest mit Robert zu verbringen. Sie spielen jede Menge Spiele, basteln u. a. nachhaltige Osterdeko und bekommen Videobotschaften von Kindern, die zeigen, was sie in ihrer Freizeit zu Hause machen. Dazu gibt es jede Menge Tipps und Gewinnspiele.

