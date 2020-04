Coronavirus: Nepp: Blümel muss Köstinger von Öffnung der Bundesgärten in Wien überzeugen

Situation in Wien ist anders als auf einem Bauernhof

Wien (OTS) - Der geschäftsführende Wiener FPÖ-Obmann, Vizebürgermeister Dominik Nepp, fordert den Wiener ÖVP-Chef Gernot Blümel auf, auf seine zuständige Parteifreundin Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger bezüglich der Öffnung der Wiener Bundesgärten einzuwirken. „Blümel sollte eigentlich wissen, dass die Situation in einer Millionenstadt eine andere ist als beispielsweise auf einem Bauernhof. Im ländlichen Raum ist es für die Bevölkerung leichter ins Freie zu gehen ohne sich gegenseitig auf die Füße zu treten. In Wien brauchen wir daher genügend Raum, um der Bevölkerung ebenfalls gefahrenlose Spaziergänge zu ermöglichen. Denn auch die Wiener haben in der Coronavirus-Krise das Recht Sonne zu tanken und sich die Füße zu vertreten“, erklärt Nepp.

Sollte Blümel nicht die Öffnung von Augarten, Schlosspark Schönbrunn und anderen Bundesgärten bei seiner Parteifreundin Köstinger durchsetzen, dann stelle auch er sich gegen den Wunsch die Wienerinnen und Wiener. „Die ÖVP mit Kurz und Blümel betreibt Politik gegen die Wiener Bevölkerung. Ich appelliere, die Schikanen einzustellen und die Bundesgärten sofort zu öffnen“, so Nepp.

