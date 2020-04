Zühlke Group: Investitionen in einem herausfordernden Umfeld

Schlieren/Wien (OTS) - Der globale Innovationsdienstleister Zühlke investiert in einem weltwirtschaftlich unruhigen Jahr gezielt in Personal, Technologien und neue Märkte. Dabei erzielt die Zühlke Group einen stabilen Umsatz von CHF 170 Mio. (EUR 153 Mio.).

Die Zühlke Group vermeldet für das Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 170 Millionen Franken (153 Millionen Euro). Damit konnte das Rekordergebnis von 2018 (CHF 171 Mio. / EUR 154 Mio.) bestätigt werden. Parallel stieg die Beschäftigtenzahl bis zum 31. Dezember 2019 auf insgesamt 1.175 Vollzeitstellen. Diese sind auf weltweit 14 Standorte verteilt.

„In einem von Unsicherheiten geprägten makroökonomischen Umfeld konnten wir unsere starke Performance bestätigen. Gleichzeit haben wir gezielt in unsere Mitarbeitende, in deren Weiterbildung und die Erschliessung neuer Märkte investiert“, kommentiert Fabrizio Ferrandina, CEO der Zühlke Group, die Zahlen.

Dr. Nikolaus Kawka, Geschäftsführer, zieht Bilanz für Zühlke Österreich: „2019 war ein Jahr mit sehr erfolgreichen Entwicklungsprojekten, vom intelligenten Wasserspender von BWT bis zu neuen Geschäftsmodellen rund um die Microsoft HoloLens. Wir haben 26 neue MitarbeiterInnen für unser Team gewonnen, das entspricht einer MitarbeiterInnen-Steigerung von ca. 30 % – ich freue mich, dass wir hier weiterhin als attraktiver Arbeitgeber gesehen werden. Die Leistungen und Erfolge aus 2019 sind auch dafür mitverantwortlich, dass wir heuer zum ersten Mal als Teil der Exzellenzplattform Leitbetriebe Austria ausgezeichnet wurden.“

Über Zühlke

Zühlke ist Ihr Dienstleister für Innovationsprojekte. Wir vereinen Business- und Technologie-Kompetenzen zu Lösungen, die unsere Kunden begeistern. Für sie entwickeln wir wirtschaftlich erfolgreiche Produkte, Services und Geschäftsmodelle der digitalen Zukunft – von der Idee über die Realisierung bis zum Betrieb. Dafür engagieren sich mehr als 1.100 ExpertInnen mit der Erfahrung aus über 10.000 Projekten.

Die Zühlke Gruppe ist mit lokalen Teams in Bulgarien, Deutschland, Großbritannien, Hongkong, Österreich, Serbien, Singapur und der Schweiz präsent. 2019 erzielte das Unternehmen mit 1.175 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von 170 Millionen Schweizer Franken (153 Millionen Euro; 147 Millionen GBP).

Aus aktuellem Anlass zu COVID-19 – Dr. Nikolaus Kawka, Geschäftsführer Zühlke Österreich

Sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Presse,

in außergewöhnlichen Zeiten gelten andere Regeln. Gewohnheiten haben sich schnell verändern müssen und Unternehmen sind binnen kurzer Zeit zu Remote-Arbeitsstätten geworden. 2019 ergab die Deloitte Flexible Working Studie: 97 % der Unternehmen haben Teleworking zwar angeboten, jedoch wurden davon 40 % nur für Einzelpersonen genehmigt. Jetzt wurden vielerorts ALLE MitarbeiterInnen ins Homeoffice geschickt – das stellt schlagartig die Infrastruktur und Prozesse eines Unternehmens auf die Probe.

Bereits vor Corona haben viele Unternehmen einen zuverlässigen Partner gesucht, dem sie kritische und komplexe Innovations- und Digitalisierungsprojekte vollständig anvertrauen können. Wir sind hier mit unserem interdisziplinären Ansatz, unserer gelebten Agilität und unserer Umsetzungs- und Technologiekompetenz sehr gut aufgestellt.

Gemeinsam mit unseren Kollegen an anderen Standorten in Europa, Hongkong und Singapur ist es gelungen, mit vergleichsweise geringem Aufwand zum Remote-Unternehmen zu werden. Das beweist, dass Agilität und Nachhaltigkeit in der Unternehmensstruktur Teil unserer Firmen-DNA sind. So ist es möglich, unsere Kunden erfolgreich durch die Krise zu begleiten.

Unternehmen dürfen jetzt nicht in Schockstarre verfallen, sondern müssen jetzt schnellstmöglich neue digitale Geschäftsmodelle identifizieren und erfolgreich umsetzen. Innovation braucht unternehmerische Weitsicht und den Mut, Grenzen zu verschieben und Neuland zu betreten.



Dr. Nikolaus Kawka

