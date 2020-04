„Bewusst gesund“: Allergie und Corona – das sollte man beachten

Außerdem am 4. April um 17.30 Uhr in ORF 2: „Bewusst gesund“-Tipp zur Anwendung von Schutzmasken

Wien (OTS) - Barbara Stöckl präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 4. April 2020, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Allergie und Corona – das sollte man beachten

Husten und Atemnot gehören zu den Hauptsymptomen der durch das Coronavirus ausgelösten Atemwegserkrankung COVID-19. Ein Beschwerdebild, das viele Pollenallergiker/innen mit Asthma nur zu gut kennen, weshalb sie auch zur besonders gefährdeten Risikogruppe zählen. Dennoch unterscheiden sich die Symptome. So ist das Jucken der Augen und Nase ein Zeichen einer Allergie, während Fieber ein Leitsymptom von COVID-19 ist. Gestaltung: Christian Kugler.

Wann Allergiker/innen zur Risikogruppe gehören, was bei der Medikation zu beachten ist und was Allergiker/innen vorbeugend tun können, beantwortet Allergiespezialist Prim. Dr. Fritz Horak in „Bewusst gesund“.

Unvergessen – die Bücher von St. Raphael

Trauer ist eine natürliche Reaktion auf den Verlust eines lieben Menschen. Schmerz und Tränen zuzulassen braucht Mut und einen geschützten Rahmen. Einen eigenen Weg, mit der Trauer, aber auch mit der Erinnerung umzugehen, hat Silvia Vogl gewählt. Die engagierte Krankenschwester hat über jeden verstorbenen Patienten auf der Palliativstation im Krankenhaus Göttlicher Heiland in Wien eine Seite geschrieben und diese Texte über Jahrzehnte gesammelt. Gestaltung:

Andreas Leitner.

#bleibdaheim – so bleibst Du fit

Nach drei Wochen zu Hause macht sich bei vielen Österreicherinnen und Österreichern der Bewegungsmangel bemerkbar. Vor allem jene, die nicht gerne laufen oder Rad fahren, haben maximal einen kurzen Spaziergang pro Tag gemacht. Doch auch in den eigenen vier Wänden, egal wieviel Quadratmeter sie haben, kann man etwas für die Kondition tun und den Kreislauf ordentlich in Schwung bringen. Physiotherapeut Roman Pallesits zeigt einfache Übungen auf engstem Raum. Gestaltung:

Christian Kugler.

„Bewusst gesund“-Tipp zur Anwendung von Schutzmasken

Ab 6. April müssen in Supermärkten Schutzmasken getragen werden, über eine generelle Maskenpflicht im öffentlichen Raum wird heftig diskutiert. Doch es gibt ganz unterschiedliche Masken – sogenannte FFP-Masken, OP-Masken und ganz einfache Papiermasken. Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn informiert, welche Mund-Nasen-Maske zum Einkaufen verwendet werden kann und welche dem medizinischen Personal vorbehalten ist, und zeigt, wie man sie richtig anwendet.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at